الرئيس السيسي: حماية الوطن أشرف مهمة لأي إنسان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 02:25 مساءً - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم الجمعة، زيارة تفقدية للأكاديمية العسكرية.

واكد أن أشرف مهمة لأي إنسان ينفذها أن يحمي وطني وبلده وعرضه، مضيفا: "دي المهم اللى إحنا مكلفين بها ودخلنا من أجلها والتحقنا بالقوات المسلحة عشان نقوم بهذا الدور".

وأوضح، أن حماية الوطن أشرف دور ممكن يتولاه وله قيمة كبيرة عند الله، لو كان الهدف منه مرضاة الله وحماية وطننا، مضيفا: "إحنا بنتكلم في بلدنا بيسكنها تقريبا 120 مليون ما بين سكنها وضيوف عندها".