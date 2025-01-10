مشاهير العرب - يسري نصر الله في ضيافة «كلام الناس» بهذا الموعد اليوم | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 05:56 مساءً - يحل المخرج يسري نصرالله، ضيفا على برنامج «كلام الناس» تقديم الإعلامية ياسمين عز من خلال شاشة «MBC مصر»، اليوم الجمعة، حيث من المفترض أن يكشف خلالها عن الكثير من التفاصيل المشوقة والأسرار حول حياته الشخصية والفنية.

وكانت الصفحة الرسمية لشاشة «MBC مصر»، كشفت عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن استضافة يسري نصرالله في برنامج «كلام الناس»، قائلة: «المخرج الكبير يسري نصر الله وأسرار وقصص وتفاصيل يحكيها لأول مرة، الليلة في ضيافة ياسمين عز وبرنامج كلام الناس السادسة مساء على MBCMASR».

أبرز المعلومات عن المخرج يسري نصر الله

- المخرج يسري نصر الله، من أبرز مخرجي السينما في العقد الأخير، حيث ولد في 26 يوليو لعام 1952.

- بدأ مسيرته الفنية عقب تخرجه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ليبدأ في دراسة السينما في المعهد العالي للفنون المسرحية.

- عمل كناقد سينمائي في صحيفة السفير اللبنانية ومساعد مخرج في بيروت. كما عمل كمساعد مخرج مع يوسف شاهين في فيلمى وداعاً بونابرت وحدوتة مصرية 1981.

وفي وقت سابق، كشف المخرج يسري نصر الله عن معايير اختياره لأبطال أعماله الفنية، موضحا أنه رفض مشاركة النجم أحمد زكي في أحد الأفلام لعدم مناسبة شكله لطبيعة الدور.

وقال نصر الله، خلال ندوة تكريمه على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024: «أعرف لما اختار ممثل عمرى ما اختاره عكس الشخصية، على سبيل المثال أحمد زكي كان يصر على التمثيل في فيلم مرسيدس، وهو لا يناسب الدور، هو لونه أسمر، والولد في الدور أبيض، وهو ممثل عظيم أحمد زكي، الله يرحمه، عبقرى».