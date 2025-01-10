شريف رمزي: الظروف شقلبت حياتي ومش برتاح غير ساعة في اليوم (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 06:00 مساءً - أكد الفنان شريف رمزي أن شخصيته مختلفة تماما عن زوجته الفنانة ريهام أيمن، مشيرا إلى أنه يشعر بـ الهدوء والروقان في أوقات قليلة بسبب المسئوليات الكبيرة الموجودة في حياته.

وأضاف خلال لقائه هو وزوجته في بودكاست ع الرايق:" مش بوصل لمرحلة الروقان غير نادرا يمكن ساعة بالليل لأني عليا مسئوليات كتيرة أوي خلال الكام سنة الأخيرة، بسبب الظروف اللي كانت عندي خليت عليا ضغط وحياتي اتشقلبت، وبعد الخلفة تحديدا أصبحت المسئولية مضاعفة، لأن الأول كنت مسئول عن نفسي.

بينما قالت ريهام أيمن خلال اللقاء إنها لم تدخل في خلافات ومشاكل مع زوجها مطلقا، بل يكون هناك أحيانا بينهم اختلاف في وجهات النظر لا أكثر مضيفة:" بنزعل بس زعل مش بنتخانق".

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