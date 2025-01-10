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صنعاء ترتجف برداً.. هل تشهد اليمن شتاءً قاسياً؟ - أخبار كلمتك

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صنعاء ترتجف برداً.. هل تشهد اليمن شتاءً قاسياً؟ - أخبار كلمتك

صنعاء ترتجف برداً.. هل تشهد اليمن شتاءً قاسياً؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 10 يناير 2025 05:57 مساءً - كلمتك/خاص

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية عن توقعاته لدرجات الحرارة ليوم السبت الموافق 11 يناير 2025، حيث تتفاوت الأحوال الجوية بين باردة ودافئة حسب المناطق.

وتشهد العاصمة صنعاء أجواءً باردة مع درجات حرارة تتراوح بين 5 درجات مئوية في الصغرى و24 درجة مئوية في العظمى. وفي عدن، الأجواء "دافئة إلى حارة" بدرجات حرارة تصل إلى 28 درجة مئوية.

وفي تعز، ستكون الأجواء معتدلة بدرجات حرارة تتراوح بين 11 و23 درجة مئوية، فيما تسجل المكلا درجات حرارة تصل إلى 27 درجة مئوية مع أجواء "دافئة إلى حارة".

وتشهد المناطق المرتفعة مثل عمران وذمار أجواءً باردة بدرجات حرارة صغرى تصل إلى 4 درجات مئوية، فيما ستكون ريمة الأبرد بين المناطق بدرجة صغرى تبلغ 12 وعظمى تصل إلى 17 درجة مئوية.

وفي المناطق الساحلية مثل الحديدة، تسجل درجات الحرارة 29 درجة مئوية كحد أقصى مع أجواء دافئة.

هذا وتدعو السلطات المختصة المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة خاصة في المناطق التي تشهد أجواءً باردة.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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