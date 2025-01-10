الرياضة - 05:21 - الأخضر بكام؟.. آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 05:21 مساءً - سعر الدولار.. شهدسعر الدولار في البنوك الحكومية في مصر اليوم الجمعة انخفاضا خلال التعاملات الختامية، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء، و 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر

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سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

أما سعر الدولار في البنك التجاري الدولي فسجل نحو 50.52 جنيه للشراء، 50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبالنسبة لـ سعر الدولار في بنك مصر فوصل لمستوى 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 50.58 جنيه للشراء، 50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 50.58 جنيه للشراء، 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، سجل نحو 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل نحو 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي، سجل نحو 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، سجل نحو 50.52 جنيه للشراء، 50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 50.52 جنيه للشراء، 50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، سجل نحو 50.62 جنيه للشراء، 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم الجمعة 10 يناير 2025 البنوك المصرية بيع شراء سعر الدولار في البنك المركزي 50.61 جنيه 50.51 جنيه سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.61 جنيه 50.51 جنيه سعر الدولار في بنك مصر 50.61 جنيه 50.51 جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 50.62 جنيه 50.51 جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.61 جنيه 50.51 جنيه سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.61 جنيه 50.51 جنيه سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.67 جنيه 50.58 جنيه