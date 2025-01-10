زلزال جديد بقوة 5.5 ريختر يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 5.5 ريختر يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

الجيزة تستقبل امتحانات منتصف العام الدراسي اليوم - أخبار كلمتك

الجيزة تستقبل امتحانات منتصف العام الدراسي اليوم - أخبار كلمتك

مظاهرة في وارسو احتجاجا على السماح لنتنياهو بزيارة بولندا وحمايته من الاعتقال (صور) - أخبار كلمتك

مظاهرة في وارسو احتجاجا على السماح لنتنياهو بزيارة بولندا وحمايته من الاعتقال (صور) - أخبار كلمتك

الصفقة اتحسمت، مانشستر سيتي يتعاقد مع أول لاعب أوزبكستاني في تاريخ الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الصفقة اتحسمت، مانشستر سيتي يتعاقد مع أول لاعب أوزبكستاني في تاريخ الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

زلزال يضرب أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم، عيار 21 بعد الانخفاض الكبير - أخبار كلمتك

زلزال يضرب أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم، عيار 21 بعد الانخفاض الكبير - أخبار كلمتك

ترامب يعتزم إصدار أكثر من 100 أمر تنفيذي من اليوم الأول لرئاسته - أخبار كلمتك

ترامب يعتزم إصدار أكثر من 100 أمر تنفيذي من اليوم الأول لرئاسته - أخبار كلمتك

بعد وضع فريقه بوصافة الدوري، تحرك جديد من سيراميكا لشراء أحمد قندوسي - أخبار كلمتك

بعد وضع فريقه بوصافة الدوري، تحرك جديد من سيراميكا لشراء أحمد قندوسي - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب الانفجار الذي سمع باجزاء من عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب الانفجار الذي سمع باجزاء من عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

الصحفي صالح حقروص يخرج عن صمته ويكشف ماحدث له من اعتقال - أخبار كلمتك

الصحفي صالح حقروص يخرج عن صمته ويكشف ماحدث له من اعتقال - أخبار كلمتك

مفاجأة من صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو العالمي في 2025 - أخبار كلمتك

مفاجأة من صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو العالمي في 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:21 - الأخضر بكام؟.. آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:21 - الأخضر بكام؟.. آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:21 - الأخضر بكام؟.. آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 05:21 مساءً - سعر الدولار.. شهدسعر الدولار في البنوك الحكومية في مصر اليوم الجمعة انخفاضا خلال التعاملات الختامية، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء، و 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص سعر الدولار في مصر وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــا.

بعد تثبيت سعر الفائدة هل يرتفع الدولار في البنوك المصرية
سعر الدولار الآن

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

أما سعر الدولار في البنك التجاري الدولي فسجل نحو 50.52 جنيه للشراء، 50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

وبالنسبة لـ سعر الدولار في بنك مصر فوصل لمستوى 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 50.58 جنيه للشراء، 50.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 50.58 جنيه للشراء، 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، سجل نحو 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل نحو 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي، سجل نحو 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، سجل نحو 50.52 جنيه للشراء، 50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 50.52 جنيه للشراء، 50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، سجل نحو 50.62 جنيه للشراء، 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار
سعر الدولار في البنك - مصر

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم الجمعة 10 يناير 2025
البنوك المصرية بيع شراء
سعر الدولار في البنك المركزي 50.61 جنيه 50.51 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.61 جنيه 50.51 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 50.61 جنيه 50.51 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 50.62 جنيه 50.51 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.61 جنيه 50.51 جنيه
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.61 جنيه 50.51 جنيه
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.67 جنيه 50.58 جنيه

اقرأ أيضاً
سعر الدولار أمام الجنيه منتصف تعاملات اليوم الجمعة 10 يناير 2025

مفاجأة في سعر الدولار اليوم الجمعة 10 يناير 2025 داخل البنوك

الأخضر بكامِ النهاردة؟.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم الخميس 9 يناير 2025

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق