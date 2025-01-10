أتلتيكو مدريد يصدر بيانا بسبب قضية داني أولمو وباو فيكتور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 03:15 صباحاً - أصدر أتلتيكو مدريد، بيانا حول قضية داني أولمو وباو فيكتور، وقرار المجلس الأعلى للرياضة، بالموافقة بشكل مؤقت على تسجيلهما لصالح برشلونة.



وأكد الأتلتي أن "قانون الرياضة يحمي السيطرة الاقتصادية للدوري الإسباني، ومع ذلك، فإن هذا القرار يعرض ذلك للخطر".

وتابع "السيطرة الاقتصادية لليجا، كانت الأداة الرئيسية التي جعلت كرة القدم لدينا عملية تحظى بإعجاب دولي".



وأضاف "نادينا على غرار جميع أعضاء الليجا حتى هذا القرار، كنا ننفذ قواعد السيطرة الاقتصادية وسنواصل احترام ذلك. في الواقع، لامكانية المنافسة إلى المستوى الذي كنا عليه في الأعوام الأخيرة، قررنا زيادة رأس المال، رغم الجهود الكبيرة التي يمثلها ذلك".

وأشار "هذا التدخل الحكومي يخلق سابقة خطيرة، لأنه يفتح الطريق لتخطي القوانين واللجوء إلى الأخطاء الخطيرة للماضي. أتلتيكو مدريد يحافظ على التزامه بالإدارة الصارمة والمسئولة، وبدون قواعد واضحة ومتساوية للجميع، ليس هناك بطولة عادلة ممكنة".

ووافق المجلس الأعلى للرياضة، على منح التصريح المؤقت العاجل الذي طلبه برشلونة لتسجيل داني أولمو وباو فيكتور "بشكل مؤقت"، حتى يتم البت في الطعن المقدم من البارسا بشكل نهائي.

وقرر الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا، أمس الخميس، تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور مجددا في قائمة نادي برشلونة، بعد قرار المجلس الأعلى للرياضة.

وظهر اللاعبان في موقعي الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا، ضمن قائمة الفريق الكتالوني.

أولمو وفيكتور جاهزان للمشاركة في نهائي السوبر الإسباني

وبهذا القرار، أصبح بمقدور اللاعبين، المشاركة في نهائي كأس السوبر الإسباني، الأحد المقبل، أمام ريال مدريد.

وجاء قرار الاتحاد والرابطة، بعد أن منح المجلس الأعلى للرياضة، الأربعاء، الضوء الأخضر بقيد ثنائي البارسا "بشكل مؤقت"، لحين نهاية الفصل في الطعن الذي قدمه برشلونة.

وذكر المجلس في بيانه، أنه من أجل تقييم الإجراء الاحترازي العاجل لبرشلونة، قام بتحليل الطعن المكون من 52 صفحة، وأكثر من 60 وثيقة تم تقديمها مع الطعن.

سبب أزمة قيد أولمو وفيكتور في قائمة برشلونة

وتعود الفصول الأولى في قضية أولمو وفيكتور للصيف الماضي، عندما استغلت إدارة برشلونة، الإصابة القوية للمدافع الدنماركي للاعب أندرياس كريستنسن لقيد أولمو.

إلا أن الإدارة لم تقدم في الوقت المسموح، منتصف ليل 31 ديسمبر 2024، الضمانات الكافية لاستيفاء شروط اللعب المالي النظيف (القاعدة 1:1) الخاصة برابطة الليجا.

وإزاء هذا الوضع، أوضح الاتحاد أنه لا يمكنه "منح أي رخصة" في حالة عدم وجود تصريح من الرابطة.

من جانبها، تحركت إدارة البارسا، لبيع مقاعد كبار الشخصيات في المنصة الشرفية لملعب سبوتيفاي كامب نو، من أجل الحصول على أموال لحل هذه الأزمة.





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