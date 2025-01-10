كل ما تريد معرفته عن قرض القطاع العام من بنك القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 09:30 صباحاً - الجمعة 10/يناير/2025 - 09:17 ص 1/10/2025 9:17:55 AM

كشف بنك القاهرة عن تفاصيل قرض القطاع العام من خلال فروع بنك القاهرة المنتشرة للعملاء.

وأوضح مسئولون البنك أنه قرض بضمان الوظيفة (قطاع عام).

وتشمل خصائص وتفاصيل القرص المقدم لعملاء بنك القاهرة من موظفي القطاع العام مايلي:

"مدة الخدمة بجهة العمل: لا تقل عن 3 شهور

السن: من 21 حتى 60 سنة فى نهاية مدة القرض

الحد الأدنى لإجمالى الدخل: 300جم

الحد الأدنى لمبلغ القرض: 3000جم

الحد الأقصى لمبلغ القرض:2 مليون جم

1 مليون جم

مدة القرض: من 6 شهور حتى 180 شهر ما عدا ”“ من 12 شهر وحتي 180 شهر

فائدة القرض: 29.5 % متناقصة سـنويا لتحويل راتب

وعند الاستكمال تكون الفائدة 29% متناقصة سنويًا بشرط ( أن يكون سعر العائد للقرض القائم أقل من 29% - ألا تقل الفترة المتبقية من القرض القائم عن عام - سداد القرض القائم من القرض الجديد )

نسبه عبء الدين: 50 % من الدخل

عمولة السداد المعجل:10 % فى حالة السحب النقدى و13% فى حالة شيك مصرفى او مسبوق الدفع

ويمكن التوجه لأقرب فرع بتقديم المستندات:

للعملاء الجدد: بيان مفردات المرتب أو خطاب معتمد من جهة العمل - متضمن البيانات الأساسية للعميل (تاريخ التعيين – الوظيفة – طبيعة التعاقد)

بيان الحالة الوظيفية نموذج 8/ قروض شخصية موضح به تاريخ التعيين والوظيفة وطبيعة التعاقد

بالنسبة لعملاء التجديد القائمين المحول رواتبهم إلى البنك: o بيان مفردات الراتب معتمدة من جهة العمل أو كشف حساب العميل لدى مصرفنا ويتم احتساب الدخل الشهرى عن طريق أخذ متوسط راتب العميل خلال اخر 3 شهور من واقع كشف الحساب.

إقرار تعهد جهة العمل بتحويل مرتب المقترض أو القسط مع الالتزام بعدم إيقاف التحويل إلا بموافقة كتابية من البنك

صورة بطاقة تحقيق الشخصية (سارية).

oإيصال مرافق حديث لم يمر عليه أكثر من 3 شهور باسم العميل او احد اقاربه من الدرجه الاولى (اب – ام – زوج/ زوجه ) بشرط وجود استهلاك فعلى وفى حال عدم توافره يتم عمل استعلام خارجى.

شهادة معتمدة بالدخل الإضافي من مكتب محاسب قانوني مسجل بسجل المحاسبين المصريين

بالنسبة لمنتج 914: شهادة معتمدة بالدخل الإضافي من مكتب محاسب قانوني مسجل بسجل المحاسبين المصريين يتم اعتماد دخل العميل وفقا للآتى (مبلغ الدخل الإضافي المعتمد من مكتب محاسب قانونى + الراتب الشهرى المحول على البنك) * 50% وبحيث لا يتعدى الحد الاقصى لقيمة القسط الشهري 90% من الراتب الشهرى المحول على البنك".

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