خبيرة أسواق مال تكشف لـ"كلمتك" مصير تداولات البورصة الفترة المقبلة ومتى تحدث الانتعاشة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 03:45 صباحاً - البورصة المصرية ، قالت الدكتورة ماجى سليم خبيرة اسواق المال لــ “كلمتك”: إن مؤشرات البورصة المصرية لا تزال تتحرك في منطقة عرضية وذلك في ظل شح السيولة وتراجع قيم التداولات خلال الجلسات الماضية.

اقرا التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 9 يناير 2025

ماجى سليم - كلمتك

ماذا ينتظر سوق المال الفترة المقبلة ؟

وأضافت: أن ما ينتظره السوق الآن هو تخفيض مرتقب لأسعار الفائدة المركزي المصري، مثل ما حدث في الأسواق العالمية والعربية مؤخرا.

بورصة مصر والطروحات خلال 2025

وأشارت “سليم” إلى أنه عندما يتم تخفيض أسعار الفائدة فى البنك المركزى المصرى، تقل بالتالى معدلات الشهادات الادخارية، ومن هنا سيحدث انتعاش منتظر خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، ويبدأ المؤشر الثلاثيني فى اختراق المستوى 31000 نقطة.

حركة تداولات جلسة اليوم فى البورصة المصرية

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في تداولات جلسة أمس الخميس 9 يناير 2025.

اقرا التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم

مؤشرات - كلمتك

حركة المؤشرات بجلسة اليوم بالبورصة المصرية

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 29.820.71 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 8.336.51نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 11.442.29 نقطة.

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