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خبيرة أسواق مال تكشف لـ"كلمتك" مصير تداولات البورصة الفترة المقبلة ومتى تحدث الانتعاشة - أخبار كلمتك

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خبيرة أسواق مال تكشف لـ"كلمتك" مصير تداولات البورصة الفترة المقبلة ومتى تحدث الانتعاشة - أخبار كلمتك

خبيرة أسواق مال تكشف لـ"كلمتك" مصير تداولات البورصة الفترة المقبلة ومتى تحدث الانتعاشة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 03:45 صباحاً - البورصة المصرية ، قالت الدكتورة  ماجى سليم خبيرة اسواق المال لــ “كلمتك”: إن مؤشرات البورصة المصرية لا تزال تتحرك في منطقة عرضية  وذلك في ظل شح السيولة وتراجع قيم التداولات خلال الجلسات الماضية.

اقرا التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 9 يناير 2025

ماجى سليم - كلمتك 
ماجى سليم - كلمتك 

 

ماذا ينتظر سوق المال الفترة المقبلة ؟ 

وأضافت:  أن ما ينتظره السوق الآن هو تخفيض مرتقب لأسعار الفائدة المركزي المصري، مثل ما حدث في الأسواق العالمية والعربية مؤخرا.

بورصة مصر والطروحات خلال 2025

وأشارت “سليم” إلى أنه عندما يتم تخفيض أسعار الفائدة فى البنك المركزى المصرى، تقل بالتالى معدلات الشهادات الادخارية، ومن هنا سيحدث انتعاش منتظر خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، ويبدأ المؤشر الثلاثيني فى اختراق المستوى 31000  نقطة. 

 

حركة تداولات جلسة اليوم فى البورصة المصرية 

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية   في تداولات جلسة أمس الخميس 9 يناير 2025.

اقرا التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم 

 

مؤشرات - كلمتك 
مؤشرات - كلمتك 

 

حركة المؤشرات بجلسة اليوم بالبورصة المصرية 

  • ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 29.820.71 نقطة.
  • كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 8.336.51نقطة.
  • وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى  11.442.29 نقطة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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