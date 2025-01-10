رسوم الاشتراك في حساب بداية من البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 05:00 صباحاً - حدد البنك التجاري الدولي رسوم الاشتراك في حساب بداية.

وأوضح مسؤولون البنك التجاري أن رسوم الاشتراك رمزية (5 جنيهات شهريًّا).

ويقدم البنك التجاري الدولي الحساب للعملاء من أصحاب الأعمال الحرة الذين ليس لديهم تصريح نشاط أو مقر عمل

وتشمل قائمة الإعفاءات والخدمات المجانية التي يقدمها الحساب للعملاء مايلي:

إعفاء من رسوم إصدار بطاقة الخصم المباشر

إصدار مجاني لبطاقة الإيداع للشركات

إعفاء من رسوم فتح الحساب

اشتراك مجاني في خدمة الإنترنت البنكية للشركات CIB Business Online

فيما تضم خصائص الحساب ما يلي:

لا يوجد حد أدنى لرصيد الحساب

إمكانية طلب ماكينة نقاط البيع

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن حدود المعاملات في حساب بداية الجاري للعملاء من أصحاب الشركات والمهن الحرة حيث يأتي ضمن باقة خدمات متنوعة يتم تقديمها لتلك الفئة من العملاء.

وأوضح البنك التجاري الدولي أن حدود المعاملات في حساب بداية كالتالي:

الحد اليومي لمعاملات الخصم على الحساب 60 ألف جنيه

الحد الشهري لمعاملات الخصم على الحساب 200 ألف جنيه

ويتيح CIB Business Banking حساب 'بداية' الجاري للعملاء من أصحاب الأعمال الحرة الذين ليس لديهم تصريح نشاط.

حساب التوفير في البنك التجاري

من جانب آخر أوضح البنك التجاري الدولي الـ CIB تفاصيل فتح حساب التوفير للعملاء.

وقال البنك للعملاء إنه يمكنهم الاستفادة

بمعدل عائد تنافسي متدرج طبقًا للمبلغ المودع بعائد يومي أو شهري أو كل ثلاث أشهر إلى جانب مجموعة من المزايا الأخرى.

وتشمل قائمة مزايا الحسابات في بنك التجاري الدولي ما يلي:

- حساب ذو عائد للأفراد الراغبين في صرف العائد بدوريات صرف متغيّرة.

الحد الأدنى للرصيد لفتح حساب توفير بالجنيه المصري 20 ألف جنيه مصري، وذلك بدوريات صرف العائد على النحو التالي:

عائد شهري تصاعدي: يتم احتسابه شهريًا على أقل رصيد شهري دائن، ويضاف شهريًا إلى الحساب

عائد ربع سنوي تصاعدي: يتم احتسابه شهريًا على أقل رصيد شهري دائن ويضاف ربع سنويًا إلى الحساب

- إمكانية السحب النقدي في حالة ان المبلغ اكثر من 30 ألف جنيه مصري أو في حالة فقدان بطاقة الخصم المباشر عن طريق طلب بنموذج سحب من أي فرع من فروع البنك التجاري الدولي مصر (بعملة الحساب نفسه أو ما يعادله)، أو عبر شبكة البنك الواسعة التي تضم أكثر من 1000 ماكينة صراف آلي بجميع أنحاء الجمهورية.

يوفر خدمات مصرفية مجانية عبر الإنترنت مع إمكانية الوصول إلى حسابات العميل في أي وقت من هذا الرابط.

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