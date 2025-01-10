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الرياضة - 10:36 - أقربها 25 يناير.. الإجازات والعطلات الرسمية في 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:36 - أقربها 25 يناير.. الإجازات والعطلات الرسمية في 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:36 - أقربها 25 يناير.. الإجازات والعطلات الرسمية في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 10:36 صباحاً - الإجازات والعطلات الرسمية في 2025.. بدأت بإجازة عيد الميلاد وتنتهي الإجازات والعطلات الرسمية في عام 2025 الحالي بعيد القوات المسلحة وانتصارات أكتوبر المجيدة يوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر.

الإجازات الرسمية في 2025

وفيما يلي في السطور التالية تستعرض كلمتك لمتابعيها كل ما يخص الإجازات والعطلات الرسمية في 2025 وذلك عن طريق خدمة شاملة يقدمها الموقع لمتابعيه وزواره على مدار اليوم وللمزيد اضغط هنــــــــــا

إجازات 2025
إجازات 2025

قائمة الإجازات الرسمية في 2025

ويحظى الموظفين والعاملين بقطاعات الدولة بــ 14 إجازة خلال عام 2025 الجاري، وهي كالتالي:

- السبت الموافق 25 يناير 2025: إجازة بمناسبة عيد الشرطة.

- الاثنين الموافق 31 مارس 2025: إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

- الاثنين الموافق 21 أبريل 2025: إجازة بمناسبة عيد شم النسيم.

- الجمعة الموافق 25 أبريل 2025: إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء.

- الخميس الموافق 1 مايو 2025: إجازة بمناسبة عيد العمال.

- الخميس الموافق 5 يونيو 2025: إجازة بمناسبة يوم وقفة عرفات.

إجازات 2025
إجازات 2025

الإجازات الرسمية في 2025

- الجمعة الموافق 6 يونيو 2025: إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

- السبت الموافق 7 يونيو 2025: إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

- الخميس الموافق 26 يونيو 2025: إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- الاثنين الموافق 30 يونيو 2025: إجازة بمناسبة ثورة 30 يونيو.

- الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025: إجازة بمناسبة عيد الثورة.

- الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025: إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2025: إجازة بمناسبة عيد القوات المسلحة وانتصارات أكتوبر المجيدة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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