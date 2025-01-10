الرياضة - 10:36 - أقربها 25 يناير.. الإجازات والعطلات الرسمية في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 10:36 صباحاً - الإجازات والعطلات الرسمية في 2025.. بدأت بإجازة عيد الميلاد وتنتهي الإجازات والعطلات الرسمية في عام 2025 الحالي بعيد القوات المسلحة وانتصارات أكتوبر المجيدة يوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر.

الإجازات الرسمية في 2025

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قائمة الإجازات الرسمية في 2025

ويحظى الموظفين والعاملين بقطاعات الدولة بــ 14 إجازة خلال عام 2025 الجاري، وهي كالتالي:

- السبت الموافق 25 يناير 2025: إجازة بمناسبة عيد الشرطة.

- الاثنين الموافق 31 مارس 2025: إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

- الاثنين الموافق 21 أبريل 2025: إجازة بمناسبة عيد شم النسيم.

- الجمعة الموافق 25 أبريل 2025: إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء.

- الخميس الموافق 1 مايو 2025: إجازة بمناسبة عيد العمال.

- الخميس الموافق 5 يونيو 2025: إجازة بمناسبة يوم وقفة عرفات.

الإجازات الرسمية في 2025

- الجمعة الموافق 6 يونيو 2025: إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

- السبت الموافق 7 يونيو 2025: إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

- الخميس الموافق 26 يونيو 2025: إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- الاثنين الموافق 30 يونيو 2025: إجازة بمناسبة ثورة 30 يونيو.

- الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025: إجازة بمناسبة عيد الثورة.

- الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025: إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2025: إجازة بمناسبة عيد القوات المسلحة وانتصارات أكتوبر المجيدة.