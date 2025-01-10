السيسي لطلبة الأكاديمية العسكرية: ما تشهده المنطقة يستدعي أن نكون فى أعلى درجات الفهم والوعي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 02:25 مساءً - شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن المنطقة تشهد العديد من التطورات سواء أحداث الحرب في غزة أو التطورات على حدودنا المختلفة، مضيفًا: "هذا يستدعينا أن نكون فى أعلى درجات الفهم والوعي والاستعداد، والاستعداد لن يتم اكتسابه إلا بالعمل والعمل الشاق".

ووجه الرئيس السيسي، حديثه لطلبة الأكاديمية العسكرية: "كل يوم يعدي عليك تستفيد منه، وأوصى الطلبة القدامى لنا تقاليد وقيم نتعامل بها مع بعضنا كلها قائمة على الاحترام المتبادل الشديد ثم الثقة في بعضنا البعض، ثم القديم يكون بيتابع ويشرف ويساعد الطالب اللي أحدث منه بمنتهى الاحترام بينا وبين بعضنا، والجهد اللي بتعملوه مقدر، وقعدتكم هنا وبرنامجكم اللي بيبدأ 4 صباحا قوي ومقدر جدا".