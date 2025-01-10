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مشاهير العرب - «باقي يوم واحد».. محمد رمضان يواصل الترويج لمسابقة المليون جنيه | صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «باقي يوم واحد».. محمد رمضان يواصل الترويج لمسابقة المليون جنيه | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «باقي يوم واحد».. محمد رمضان يواصل الترويج لمسابقة المليون جنيه | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 04:46 مساءً - يواصل الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الترويج لمسابقة أغنيته الجديدة، اليوم الجمعة، و المقرر طرحها عبر المنصات الرقمية في الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، أعلن محمد رمضان، عبر حسابه على «إنستجرام» عن بدء العد التنازلي للإعلان عن الفائزين باكتشاف الاسم الحقيقي لأغنيته المقبلة، قائلا: «سؤال المليون جنيه في ٩ كسبوا، باقي واحد هنختاره وهنعلن عن الـ 10 فائزين نهاية المسابقة اكتب اسم أغنيتي القادمة «باقي ايه - قطتي مبتخربش -البابا راجع»، لكل أكونت تعليق واحد فقط».

آخر أعمال الفنان محمد رمضان

الجدير بالذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرا، أغنية انا البلد على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب والمنصات الموسيقية، من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان كلوبيكس.

وتضمنت كلمات أغنية «أنا اليلد» لـ محمد رمضان الآتي: «أنا حاطط على اللي حطوا عليك، ومزعل اللي مزعلك، كاسر عين اللي كسروا عينيك، ومشغل اللي مشغلك، بلعب باللي لاعبين بيك، جاي تنافس مين يالا، أنا فوق فوق الناس اللي فوقيك، وكبير كبيرك يبقى أنا، أنا البلد يا ابن البلد، أساسي يا كمالة عدد، لما أجي تحسوا بهدد.. ولد اه.. أسد يا، جه الملك رفع العلم.. تاريخي خلص كام قلم، لما أجي تحسوا بألم.. علم اه.. هرم يا، أنا مداين اللي بيداينوك، ومسلف اللي مسلفك».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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