الجيزة تستقبل امتحانات منتصف العام الدراسي اليوم - أخبار كلمتك

الجيزة تستقبل امتحانات منتصف العام الدراسي اليوم - أخبار كلمتك

مظاهرة في وارسو احتجاجا على السماح لنتنياهو بزيارة بولندا وحمايته من الاعتقال (صور) - أخبار كلمتك

مظاهرة في وارسو احتجاجا على السماح لنتنياهو بزيارة بولندا وحمايته من الاعتقال (صور) - أخبار كلمتك

الصفقة اتحسمت، مانشستر سيتي يتعاقد مع أول لاعب أوزبكستاني في تاريخ الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الصفقة اتحسمت، مانشستر سيتي يتعاقد مع أول لاعب أوزبكستاني في تاريخ الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

زلزال يضرب أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم، عيار 21 بعد الانخفاض الكبير - أخبار كلمتك

زلزال يضرب أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم، عيار 21 بعد الانخفاض الكبير - أخبار كلمتك

5 أسهم تتصدر قائمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة بقيم التداول نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

5 أسهم تتصدر قائمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة بقيم التداول نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

ترامب يعتزم إصدار أكثر من 100 أمر تنفيذي من اليوم الأول لرئاسته - أخبار كلمتك

ترامب يعتزم إصدار أكثر من 100 أمر تنفيذي من اليوم الأول لرئاسته - أخبار كلمتك

بعد وضع فريقه بوصافة الدوري، تحرك جديد من سيراميكا لشراء أحمد قندوسي - أخبار كلمتك

بعد وضع فريقه بوصافة الدوري، تحرك جديد من سيراميكا لشراء أحمد قندوسي - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب الانفجار الذي سمع باجزاء من عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب الانفجار الذي سمع باجزاء من عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

الصحفي صالح حقروص يخرج عن صمته ويكشف ماحدث له من اعتقال - أخبار كلمتك

الصحفي صالح حقروص يخرج عن صمته ويكشف ماحدث له من اعتقال - أخبار كلمتك

مفاجأة من صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو العالمي في 2025 - أخبار كلمتك

مفاجأة من صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو العالمي في 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - تامر حسني يواصل دعمه لـبسمة بوسيل بعد طرح «لأ ثواني» | صورة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - تامر حسني يواصل دعمه لـبسمة بوسيل بعد طرح «لأ ثواني» | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر حسني يواصل دعمه لـبسمة بوسيل بعد طرح «لأ ثواني» | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 07:51 مساءً - حرص الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» على دعم طليقته الفنانة بسمة بوسيل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب طرحها لأحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم «لأ ثواني» اليوم الجمعة.

وفي هذا السياق، شارك تامر حسني عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» البوستر التشويقي لأغنية «لأ ثواني»، موجها دعمه لديها قائلا: «أغنية حقيقي حلوة أوي أوي، وأنصح الجميع يسمعوها مليون مبروك يا بسوم».

تامر حسني يدعم بسمة بوسيل بعد طرح لأ ثواني

بسمة بوسيل تطرح «لأ ثواني»

وكانت بسمة بوسيل، طرحت أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم «لأ ثواني» عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، اليوم الجمعة، والتي من المتوقع أن تشهد نجاحا كبيرا عبر المنصات الرقمية.

وأغنية «لا ثواني» لـ بسمة بوسيل، من كلمات الشاعر عليم، وألحان محمد خلف، وألحان محمد خلف، وإنتاج موسيقي محمد العشي.

وتضمنت كلمات أغنية «لا ثواني» لـ بسمة بوسيل الآتي: «لأ ثوانى.. كل دا ومش شايف انّى معاك بعانى؟!، كنت ممكن اقولّك ايه؟.. ولّا ليه؟، ما انت ماتحطّتش مرّه فيوم مكانى، انتظارك.. وانّى استنّى انّى اسمع اعتذارك، كان ف منتهى الغباء، إبتلاء، حُطّ انّى فوقت منّه ف اعتبارك، أيوا بعلن انسحابى من انتمائى للى باقى، من مشاعرى ف يوم تجاهك، أيوا مش فارق معايا تكون معايا، مش هقضّى عمرى أشدّ ف انتباهك، لازم ابدأ انّى انسى حاجه حاجه وكل حاجه، كانت بتاخد من أمانى».

اقرأ أيضاً
تامر حسني يوجه رسالة لطليقته بسمة بوسيل بعد طرح أغنيتها الجديدة.. ماذا قال؟

«جراج عمومي».. بسمة بوسيل تطرح أحدث أعمالها الغنائية | فيديو

بسبب «حضن العروسة».. بسمة بوسيل تلغي متابعتها لـ تامر حسني

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق