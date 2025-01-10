مشاهير العرب - تامر حسني يواصل دعمه لـبسمة بوسيل بعد طرح «لأ ثواني» | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 07:51 مساءً - حرص الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» على دعم طليقته الفنانة بسمة بوسيل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب طرحها لأحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم «لأ ثواني» اليوم الجمعة.

وفي هذا السياق، شارك تامر حسني عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» البوستر التشويقي لأغنية «لأ ثواني»، موجها دعمه لديها قائلا: «أغنية حقيقي حلوة أوي أوي، وأنصح الجميع يسمعوها مليون مبروك يا بسوم».

بسمة بوسيل تطرح «لأ ثواني»

وكانت بسمة بوسيل، طرحت أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم «لأ ثواني» عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، اليوم الجمعة، والتي من المتوقع أن تشهد نجاحا كبيرا عبر المنصات الرقمية.

وأغنية «لا ثواني» لـ بسمة بوسيل، من كلمات الشاعر عليم، وألحان محمد خلف، وألحان محمد خلف، وإنتاج موسيقي محمد العشي.

وتضمنت كلمات أغنية «لا ثواني» لـ بسمة بوسيل الآتي: «لأ ثوانى.. كل دا ومش شايف انّى معاك بعانى؟!، كنت ممكن اقولّك ايه؟.. ولّا ليه؟، ما انت ماتحطّتش مرّه فيوم مكانى، انتظارك.. وانّى استنّى انّى اسمع اعتذارك، كان ف منتهى الغباء، إبتلاء، حُطّ انّى فوقت منّه ف اعتبارك، أيوا بعلن انسحابى من انتمائى للى باقى، من مشاعرى ف يوم تجاهك، أيوا مش فارق معايا تكون معايا، مش هقضّى عمرى أشدّ ف انتباهك، لازم ابدأ انّى انسى حاجه حاجه وكل حاجه، كانت بتاخد من أمانى».