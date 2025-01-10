الجيزة تستقبل امتحانات منتصف العام الدراسي اليوم - أخبار كلمتك

الجيزة تستقبل امتحانات منتصف العام الدراسي اليوم - أخبار كلمتك

مظاهرة في وارسو احتجاجا على السماح لنتنياهو بزيارة بولندا وحمايته من الاعتقال (صور) - أخبار كلمتك

مظاهرة في وارسو احتجاجا على السماح لنتنياهو بزيارة بولندا وحمايته من الاعتقال (صور) - أخبار كلمتك

الصفقة اتحسمت، مانشستر سيتي يتعاقد مع أول لاعب أوزبكستاني في تاريخ الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الصفقة اتحسمت، مانشستر سيتي يتعاقد مع أول لاعب أوزبكستاني في تاريخ الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

زلزال يضرب أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم، عيار 21 بعد الانخفاض الكبير - أخبار كلمتك

زلزال يضرب أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم، عيار 21 بعد الانخفاض الكبير - أخبار كلمتك

5 أسهم تتصدر قائمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة بقيم التداول نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

5 أسهم تتصدر قائمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة بقيم التداول نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

ترامب يعتزم إصدار أكثر من 100 أمر تنفيذي من اليوم الأول لرئاسته - أخبار كلمتك

ترامب يعتزم إصدار أكثر من 100 أمر تنفيذي من اليوم الأول لرئاسته - أخبار كلمتك

بعد وضع فريقه بوصافة الدوري، تحرك جديد من سيراميكا لشراء أحمد قندوسي - أخبار كلمتك

بعد وضع فريقه بوصافة الدوري، تحرك جديد من سيراميكا لشراء أحمد قندوسي - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب الانفجار الذي سمع باجزاء من عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب الانفجار الذي سمع باجزاء من عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

الصحفي صالح حقروص يخرج عن صمته ويكشف ماحدث له من اعتقال - أخبار كلمتك

الصحفي صالح حقروص يخرج عن صمته ويكشف ماحدث له من اعتقال - أخبار كلمتك

مفاجأة من صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو العالمي في 2025 - أخبار كلمتك

مفاجأة من صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو العالمي في 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - رفضت الإفصاح عن السبب.. الإعلامية «مهيرة عبد العزيز» تعلن طلاقها رسمياً - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - رفضت الإفصاح عن السبب.. الإعلامية «مهيرة عبد العزيز» تعلن طلاقها رسمياً - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رفضت الإفصاح عن السبب.. الإعلامية «مهيرة عبد العزيز» تعلن طلاقها رسمياً - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 07:51 مساءً - أعلنت الفنانة مهيرة عبد العزيز عن طلاقها رسميًا اليوم، دون أن تكشف عن أسباب الطلاق، حيث نشرت صورة لها بفستان حفل زفافها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

طلاق مهيره عبد العزيز
طلاق مهيره عبد العزيز

وقالت مهيرة عبد العزيز: «توتة توتة خلصت الحدوتة ولكن ليست النهاية المتوقعة.. اليوم أعلن طلاقي رسميًا لن أشارك تفاصيل الأسباب ولكن ربما يومًا ما سأفعل وربما يومًا ما سأتحدث عن الألم، الصدمة، الخيانة، الوعود الفارغة، والتشكيك في نفسي فقط حتى لا أخسر مملكة الزوجية».

تفاصيل زواج مهيرة عبد العزيز

يذكر أن مهيرة عبد العزيز هي إعلامية ومقدمة برامج إماراتية، وُلدت في 6 نوفمبر 1979 في دبي، الإمارات العربية المتحدة، حصلت على درجة الماجستير في الهندسة المعمارية من كندا، حيث نال مشروع تخرجها الميدالية الذهبية للتميز من المعهد الملكي للهندسة المعمارية في كندا، بدأت مهيرة مسيرتها الإعلامية في إذاعة "العربية"، حيث عملت كمقدمة لبرنامج منوعات، ثم انتقلت للعمل كمذيعة اقتصاد.كما عملت مقدمة برامج في قناة «العربية».

تزوجت مهيرة عبد العزيز من خالد عزالدين، ورزقا بابنتهما الوحيدة، يسمة عزالدين، ولم تنشر الإعلامية الإماراتية أي تفاصيل عن زوجها حيث أبقت حياتها الزوجية بعيداً عن وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، إلا أنها شاركت من قبل بعض الصور والفيديوهات للحظات عائلية جمعت بينهم وبعض المفاجآت، ولا تتوافر الكثير من المعلومات حول زوجها. وفي 10 يناير 2025، أعلنت مهيرة عن طلاقها من زوجها، مشيرة إلى أن هناك من لعب دورًا في تدمير زواجها وخسارة ابنتها.

مهيره عبد العزيز
مهيره عبد العزيز

اخر أعمال مهيره عبد العزيز

تشارك مهيرة عبد العزيز في برنامج «دبي بلينغ» ومسلسل «خريف القلب»، الذي تجسد فيه شخصية «إيلاف»

إلى جانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن. يُعرض المسلسل على شاشة MBC ومنصة «شاهد»، وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة للغاية.

كما شاركت في مسلسل «حطام الذي تم اقتباسه من الدراما التركية، حيث يعد أول عمل سعودي مأخوذ عن دراما تركية. تم تصويره بالكامل في الرياض، ويضم مجموعة من أبرز النجوم السعوديين. يتألف المسلسل من 90 حلقة، ويعرض على منصة«شاهد» وقناة MBC1.

تفاصيل تعرُّض المذيعة الإماراتية "مهيرة عبد العزيز" للسرقة في مطار باريس (فيديو)

تفاصيل تعرُّض المذيعة الإماراتية "مهيرة عبد العزيز" للسرقة في مطار باريس (فيديو)

«جميلة وقلبك جميل».. تامر حسني يوجه رسالة لـ هنا الزاهد في عيد ميلادها

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق