مشاهير العرب - رفضت الإفصاح عن السبب.. الإعلامية «مهيرة عبد العزيز» تعلن طلاقها رسمياً - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 07:51 مساءً - أعلنت الفنانة مهيرة عبد العزيز عن طلاقها رسميًا اليوم، دون أن تكشف عن أسباب الطلاق، حيث نشرت صورة لها بفستان حفل زفافها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

وقالت مهيرة عبد العزيز: «توتة توتة خلصت الحدوتة ولكن ليست النهاية المتوقعة.. اليوم أعلن طلاقي رسميًا لن أشارك تفاصيل الأسباب ولكن ربما يومًا ما سأفعل وربما يومًا ما سأتحدث عن الألم، الصدمة، الخيانة، الوعود الفارغة، والتشكيك في نفسي فقط حتى لا أخسر مملكة الزوجية».

تفاصيل زواج مهيرة عبد العزيز

يذكر أن مهيرة عبد العزيز هي إعلامية ومقدمة برامج إماراتية، وُلدت في 6 نوفمبر 1979 في دبي، الإمارات العربية المتحدة، حصلت على درجة الماجستير في الهندسة المعمارية من كندا، حيث نال مشروع تخرجها الميدالية الذهبية للتميز من المعهد الملكي للهندسة المعمارية في كندا، بدأت مهيرة مسيرتها الإعلامية في إذاعة "العربية"، حيث عملت كمقدمة لبرنامج منوعات، ثم انتقلت للعمل كمذيعة اقتصاد.كما عملت مقدمة برامج في قناة «العربية».

تزوجت مهيرة عبد العزيز من خالد عزالدين، ورزقا بابنتهما الوحيدة، يسمة عزالدين، ولم تنشر الإعلامية الإماراتية أي تفاصيل عن زوجها حيث أبقت حياتها الزوجية بعيداً عن وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، إلا أنها شاركت من قبل بعض الصور والفيديوهات للحظات عائلية جمعت بينهم وبعض المفاجآت، ولا تتوافر الكثير من المعلومات حول زوجها. وفي 10 يناير 2025، أعلنت مهيرة عن طلاقها من زوجها، مشيرة إلى أن هناك من لعب دورًا في تدمير زواجها وخسارة ابنتها.

اخر أعمال مهيره عبد العزيز

تشارك مهيرة عبد العزيز في برنامج «دبي بلينغ» ومسلسل «خريف القلب»، الذي تجسد فيه شخصية «إيلاف»

إلى جانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن. يُعرض المسلسل على شاشة MBC ومنصة «شاهد»، وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة للغاية.

كما شاركت في مسلسل «حطام الذي تم اقتباسه من الدراما التركية، حيث يعد أول عمل سعودي مأخوذ عن دراما تركية. تم تصويره بالكامل في الرياض، ويضم مجموعة من أبرز النجوم السعوديين. يتألف المسلسل من 90 حلقة، ويعرض على منصة«شاهد» وقناة MBC1.