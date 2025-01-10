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لقاء السحاب، ماجد المهندس وأصالة يحيان حفل غنائي في دبي الليلة - أخبار كلمتك

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لقاء السحاب، ماجد المهندس وأصالة يحيان حفل غنائي في دبي الليلة - أخبار كلمتك

لقاء السحاب، ماجد المهندس وأصالة يحيان حفل غنائي في دبي الليلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 04:45 صباحاً - تحيي الفنانة أصالة حفلا مشتركا مع الفنان ماجد المهندس في دبي علي مسرح أرينا ومن المقرر إقامة الحفل مساء اليوم الجمعة ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرا 

حفل ماجد المهندس وأصالة في دبي 

ومن المقرر أن يقدم الثنائي ماجد المهندس وأصالة عدد كبير من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور علي المسرح بشكل كبير.

ومن ناحية أخرى، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات برومو ألبوم الفنان العراقي ماجد المهندس الجديد، والذي يحمل اسم “شاطئ بحر”.

ويضم الألبوم 4 أغنيات، ويتعاون فيه ماجد المهندس مع الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد.

أحدث أغنيات ماجد المهندس

ومؤخرًا طرح المطرب ماجد المهندس، أغنيته “قولوله لو زعلان” من فيلم جوازة توكسيك، بطولة الفنان محمد أنور، وكانت المرة الأولى التي يغني فيها باللهجة المصرية.

والأغنية من كلمات كلمات محمد البوغة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبد الجبار.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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