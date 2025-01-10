الرياضة - 10:16 - آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي وموعد ظهور النتيجة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 10:16 صباحاً - شقق الإسكان الاجتماعي.. يتساءل الكثير من المواطنين عن آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي من أجل سداد مبلغ جدية الحجز ورفع الأوراق عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي قبل الموعد النهائي، بالإضافة لموعد ظهور النتيجة.

لذا يستعرض كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية كافة التفاصيل بشأن التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي، ضمن خدمة متميزة يقدمها الموقع بشكل ميتمر، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــــا.

آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

وكان صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، مد فترة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين» من 31 ديسمبر 2024، وحتى يوم الأربعاء 15 يناير الجاري، مع العلم أنه تم إنهاء بيع كراسات الشروط يوم 31 ديسمبر الماضي.

موعد ظهور نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي

وصرحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي، بعد أسبوعين من انتهاء الحجز بالكامل، مع تحديد أولويات الحجز لكل المتقدمين.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وحدد صندوق الإسكان الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2025، وجاءت كالتالي:

- صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها.

- شهادة دخل.

- إيصال مرافق.

- قيد عائلي مميكن.

- قسيمة زواج مميكنة.

- برنت تأمينات إن وجد.

- صور شهادات ميلاد الأبناء.

- صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط.

- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.

- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد الحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.

كيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2025

- تسجيل الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، من خلال الضغط هنــــــــــــــــا.

- كتابة البيانات المطلوبة، ومرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- اختيار الدور الذي يرغب في السكن به.

- الضغط على أيقونة «ارغب التقديم»، وملء كافة البيانات المطلوبة.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2025

- أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري لمنخفضي الدخل في المدن الجديدة تتراوح بين 415- 530 ألف جنيه».

- أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم خلال 36 شهر تتراوح سعرها بين 542 ألف جنيه- 700 ألف جنيه».

- أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري لمنخفضي الدخل فتتراوح بين 184 ألف جنيه- 400 ألف جنيه».

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت فتح باب الحجز.

- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يكون شخصًا طبيعيًا وليس مؤسسة أو شركة.

- غير مسموح للأسرة الواحدة «الزوج والزوجة والأبناء القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

- لا يحق للمتقدم أو أسرته الحصول على تمويل تعاوني أو دعم مالي من مشروعات سكنية سابقة أو من أي جهة عامة تقدم دعمًا للوحدات السكنية.

- يجب على المتقدم وأفراد أسرته عدم الحصول على وحدة سكنية مسبقًا في أي مشروع إسكان اجتماعي آخر.

مبلغ جدية الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، أن مبلغ جدية الحجز يبلغ 20 ألف جنيه للمتقدمين لـ شقق الإسكان الاجتماعي في المحافظات، بينما يصل لـ 30 ألف جنيه للمتقدمين على حجز شقق الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين» في المدن الجديدة.

مساحات شقق الإسكان الاجتماعي

تتراوح مساحات شقق سكن لكل المصريين «الإسكان الاجتماعي» بين 75 مترا مربعا، و90 مترا مربعا، وتختلف قيمة الدفعة الربع السنوية للشقق وفقا للمساحة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- تبلغ قيمة الدفعة ربع السنوية للشقق ذات المساحة 75 مترا في العام الأول 5 آلاف جنيه، و 6 آلاف جنيه للعام الثاني، و7 آلاف جنيه في العام الثالث، ويتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 20 ألف جنيه عند التعاقد.

- قيمة الدفعة ربع السنوية للشقق ذات المساحة 90 مترا في المدن وبعض المحافظات، 7 آلاف جنيه في العام الأول، 8 آلاف جنيه للعام الثاني، و9 آلاف جنيه في العام الثالث، ويتم استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 20 ألف جنيه عند التعاقد.