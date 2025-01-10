وائل القباني: من الصعب أن يحصد الزمالك لقب الدوري هذا الموسم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 05:15 صباحاً - تحدث وائل القباني نجم الزمالك السابق، عن مستوى الأبيض في مباراة أبو قير للأسمدة بمسابقة كأس مصر هذا الموسم.

وقال وائل القباني في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "زيزو لا يقدم المردود الفني المطلوب مع الزمالك حاليًّا بسبب انشغاله بأزمة التجديد".

وأضاف القباني: "مستوى ميشالاك لا يرتقي لنادي الزمالك".

وتابع نجم الزمالك السابق: "جوميز كان قادرًا على حل أزمات الزمالك في الملعب عكس جروس، وتولى تدريب الفتح السعودي بحثًا عن الأموال فقط وليس لحصد بطولات".

وشدد: "محمد عطية مدرب أبو قير للأسمدة قدم مباراة ممتازة أمام الزمالك، وكان يقوم ببناء اللعب بشكل مثالي وخلق العديد من الفرص".

وواصل: "من الصعب أن يحصد الزمالك لقب الدوري هذا الموسم، وزيزو بعيد عن مستواه في الفترة الحالية وعلى جروس تجربة العديد من اللاعبين".

واختتم: "لماذا لا يعطي جروس محمد عاطف وإيشو الفرصة في ظل تراجع مستوى زيزو وميشالاك؟".

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