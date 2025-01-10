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الدوري السعودي، الأهلي يتقدم على الشباب بثنائية في الشوط الأول (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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الدوري السعودي، الأهلي يتقدم على الشباب بثنائية في الشوط الأول (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، الأهلي يتقدم على الشباب بثنائية في الشوط الأول (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 08:25 مساءً - تقدم أهلي جدة على نظيره الشباب بنتيجة 2-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم على ملعب الجوهرة المشعة في قمة مباريات الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل ثنائية الأهلي كل من إيفان توني في الدقيقة الأولى وجابري فيجا في الدقيقة 13.

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تشكيل الأهلي ضد الشباب 

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: على مجرشي، إيبانيز، ديميرال، سعد بالعبيد.

في خط الوسط: فرانك كيسيه، زياد الجهني، رياض محرز.

في خط الهجوم: روبرتو فيرمينو، جابري فيجا، إيفان توني.

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تشكيل الشباب ضد الأهلي 

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: محمد الثاني، نادر الشراري، روبرت رينان، ويسلي هوت.

في خط الوسط: جوستافو كويلار، مصعب الجوير، كريستيان جوانكا.

في خط الهجوم: دانيال بودينس، هارون كمارا، عبدالرزاق حمد الله.

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الأهلي ضد الشباب 

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة جمعها من 7 انتصارات وتعادلين مقابل 4 هزائم.

بينما يحتل الشباب ضيف هذا اللقاء، المركز السادس بنفس عدد نقاط الأهلي، لكنه يتأخر فقط بفارق الأهداف، حيث حقق أيضًا الفوز في 7 انتصارات وتعادلين مقابل 4 هزائم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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