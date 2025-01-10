زلزال جديد بقوة 5.5 ريختر يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 5.5 ريختر يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

الجيزة تستقبل امتحانات منتصف العام الدراسي اليوم - أخبار كلمتك

الجيزة تستقبل امتحانات منتصف العام الدراسي اليوم - أخبار كلمتك

مظاهرة في وارسو احتجاجا على السماح لنتنياهو بزيارة بولندا وحمايته من الاعتقال (صور) - أخبار كلمتك

مظاهرة في وارسو احتجاجا على السماح لنتنياهو بزيارة بولندا وحمايته من الاعتقال (صور) - أخبار كلمتك

الصفقة اتحسمت، مانشستر سيتي يتعاقد مع أول لاعب أوزبكستاني في تاريخ الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الصفقة اتحسمت، مانشستر سيتي يتعاقد مع أول لاعب أوزبكستاني في تاريخ الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

زلزال يضرب أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم، عيار 21 بعد الانخفاض الكبير - أخبار كلمتك

زلزال يضرب أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم، عيار 21 بعد الانخفاض الكبير - أخبار كلمتك

ترامب يعتزم إصدار أكثر من 100 أمر تنفيذي من اليوم الأول لرئاسته - أخبار كلمتك

ترامب يعتزم إصدار أكثر من 100 أمر تنفيذي من اليوم الأول لرئاسته - أخبار كلمتك

بعد وضع فريقه بوصافة الدوري، تحرك جديد من سيراميكا لشراء أحمد قندوسي - أخبار كلمتك

بعد وضع فريقه بوصافة الدوري، تحرك جديد من سيراميكا لشراء أحمد قندوسي - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب الانفجار الذي سمع باجزاء من عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب الانفجار الذي سمع باجزاء من عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

الصحفي صالح حقروص يخرج عن صمته ويكشف ماحدث له من اعتقال - أخبار كلمتك

الصحفي صالح حقروص يخرج عن صمته ويكشف ماحدث له من اعتقال - أخبار كلمتك

مفاجأة من صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو العالمي في 2025 - أخبار كلمتك

مفاجأة من صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو العالمي في 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

سلوفاكيا: روسيا ستمدنا بالغاز بمسار جديد بعد توقف الإمدادات عبر أوكرانيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سلوفاكيا: روسيا ستمدنا بالغاز بمسار جديد بعد توقف الإمدادات عبر أوكرانيا - أخبار كلمتك

سلوفاكيا: روسيا ستمدنا بالغاز بمسار جديد بعد توقف الإمدادات عبر أوكرانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 05:15 مساءً - أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، اليوم الجمعة،  أن شركة "غازبروم" الروسية وعدت بتزويد سلوفاكيا بالغاز عبر مسارات أخرى بعد انتهاء عقد ترانزيت الوقود الأزرق الروسي عبر أوكرانيا.

 روسيا ستزود  سلوفاكيا بالغاز بمسار بعيدا عن أوكرانيا 
 

وقال فيتسو، في اجتماع اللجنة البرلمانية للشؤون الأوروبية اليوم الجمعة، إن "مستودعات الغاز لدى شركة SPP ممتلئة ولن نسحب كميات منها قدر المستطاع، كما سنعمل على تعبئة مرافق التخزين هذه في إطار اتفاقنا مع شركة "غازبروم" التي قالت إنها ستمد الغاز بطريقة أخرى (ليس عن طريق أوكرانيا)".

وثمن رئيس الوزراء السلوفاكي مكانة روسيا كمورد وشريك موثوق، وقال إن روسيا كانت دائما ولا تزال شريكا موثوقا به ولم تخذل سلوفاكيا على عكس أوكرانيا.

إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا 

ومع بداية العام 2025، توقفت إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، بسبب رفض سلطات كييف تمديد عقد ترانزيت (النقل) الغاز مع موسكو.

وأعربت سلوفاكيا عن امتعاضها من موقف سلطات كييف، وصرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو عن استعداد بلاده لمنع المساعدات المالية عن أوكرانيا إذا لم يتم حل قضية عبور الغاز.

وقدر فيتسو الضرر الذي يلحق ببلاده من فقدان ترانزيت الغاز الروسي بنحو 500 مليون يورو سنويا أو حتى مليار يورو إذا كانت أسعار الغاز أعلى من المستوى الراهن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق