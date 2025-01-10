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تصعيد خطير، هجوم روسي بـ72 مسيرة على 11 مقاطعة أوكرانية - أخبار كلمتك

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تصعيد خطير، هجوم روسي بـ72 مسيرة على 11 مقاطعة أوكرانية - أخبار كلمتك

تصعيد خطير، هجوم روسي بـ72 مسيرة على 11 مقاطعة أوكرانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 01:59 مساءً -  أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الجمعة، تعرض 11 مقاطعة شمال وجنوب وشرق البلاد لهجوم روسي بـ ٧٢ مسيرة أسقطت دفاعاتنا ٣٣ منها.

 

مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار لأوكرانيا

 وقال وزير الدفاع الأمريكي، أمس الخميس: إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن وزارة الدفاع الروسية، قولها: إن أوكرانيا شنت هجومًا مضادًّا في منطقة كورسك غرب روسيا.

 

القوات الأوكرانية تتوغل عبر الحدود إلي داخل روسيا

 وتوغلت قوات أوكرانية عبر الحدود إلى داخل كورسك في اجتياح مفاجئ في السادس من أغسطس الماضي وقاومت على مدى الأشهر الخمسة المنقضية محاولات روسيا لطردها.

 

ونقلت وكالات أنباء عن وزارة الدفاع قولها: إن  القوات الروسية صدت هجومين أوكرانيين مضادين هناك الأسبوع الماضي.

كذلك ذكر مدونو ‬‬حرب روس يوم الأحد الماضي، أن قوات أوكرانية شنت هجومًا جديدًا كبيرًا في منطقة كورسك غرب روسيا.

 

الهجوم الأوكراني وضع القوات الروسية في موقف دفاعي

 وتشير تقارير من مدونين روس إلى أن الهجوم الأوكراني الأحدث وضع القوات الروسية في موقف دفاعي.

وعلى الرغم من أن هؤلاء المدونين يؤيدون حرب موسكو في أوكرانيا، فإنهم كثيرا ما ينتقدون في تدويناتهم ما يصفونه بالفشل والانتكاسات الروسية.

وقالت قناة أوبراتيفني سفودكي أو (التقارير العملياتية) على تطبيق تلجرام إنه "على الرغم من الضغوط القوية من العدو، تحافظ وحداتنا على مواقعها بشكل بطولي".

 

مناورة أوكرانية لتشتيت الانتباه

 وأضافت أن هناك معارك بالمدفعية والأسلحة الصغيرة، وأن أوكرانيا تستخدم مركبات مدرعة غربية لنقل أعداد كبيرة من قوات المشاة.

ولكن أحد المدونين المؤثرين، وهو يوري بودولياك، قال: إن هذه على الأرجح مناورة أوكرانية لتشتيت الانتباه، ربما للتحضير لهجوم آخر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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