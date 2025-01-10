أموال الصمت، القضاء الأمريكي يحكم على ترامب في قضية الممثلة الإباحية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 05:55 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن قاضي محاكمة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قضى في أموال الصمت بعدم فرض عقوبة السجن أو الغرامة.

عقوبة ترامب في قضية شراء الصمت

حيث حكم القاضي خوان ميرشان على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بالإفراج غير المشروط في قضية الممثلة الإباحية المعروفة إعلاميا بـ "أموال الصمت"، وفقا لشبكة سي إن إن.

وقال ميرشان: "لم يسبق لهذه المحكمة من قبل أن واجهت مثل هذه الظروف الفريدة والرائعة.. كانت هذه قضية استثنائية حقًا، وبمجرد إغلاق أبواب قاعة المحكمة، لم تعد المحاكمة نفسها أكثر خصوصية واستثنائية من القضايا الـ 32 الأخرى في هذه المحكمة".

وأضاف ترامب في كلمته للقاضي: "لقد كانت هذه تجربة مروعة للغاية.. أعتقد أنها كانت انتكاسة لنيويورك ونظام المحاكم في نيويورك.. هذه قضية لم يرغب أحد في رفعها"ـ وأضاف: "لقد كانت حملة شعواء سياسية، وكان الهدف منها الإضرار بسمعتي".

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