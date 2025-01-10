تنصيب نيكولاس مادورو رئيسًا لولاية ثالثة في فنزويلا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 06:15 مساءً - أدى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لولاية ثالثة، تستمر ستة أعوام في الجمعية الوطنية في كراكاس.

تنصيب نيكولاس مادورو رئيسًا لولاية ثالثة في فنزويلا

وخلال مراسم التنصيب قال مادورو أمام رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريجيز "أقسم إن هذه الولاية الرئاسية الجديدة ستكون ولاية سلام".

فرد رودريجيز: "تم تنصيبك رئيسًا بحسب الدستور".

وكانت المعارضة أعلنت رفضها إعادة انتخاب مادورو، وأصرت على أنها هي التي فازت في الانتخابات، وأن نتائج فرز الأصوات أظهرت فوزًا ساحقًا لمرشحها جونزالس الذي اعترفت به عدد من الحكومات، منها الولايات المتحدة، رئيسًا منتخبًا.

وفي الشهور التالية للانتخابات، فر جونزاليس إلى إسبانيا واختبأت حليفته ماريا كورينا ملتشادو في فنزويلا واُعتقلت شخصيات معارضة بارزة ومحتجون.

وقال جونزاليس الذي قام بجولة في الأمريكيتين هذا الأسبوع، إنه سيعود إلى فنزويلا لتولي منصب الرئيس، لكنه لم يذكر أي تفاصيل.

وسبق أن أعلنت الحكومة الفنزويلية أنها ستعتقل جونزاليس إذا عاد، وعرضت مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى القبض عليه.

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