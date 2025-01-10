أول تعليق لـ رئيس وزراء الاحتلال بعد قصف محطة كهرباء وميناءين في اليمن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 05:55 مساءً - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن الحوثيين في اليمن يدفعون وسيستمرون في دفع ثمن باهظ لعدوانهم علينا".

نتنياهو يعلق على استهداف محطة كهرباء وميناءين للحوثي

وتأتي تعليقات نتنياهو بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قصف محطة كهرباء وميناءين يسيطر عليهما الحوثيون في اليمن.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أن القوات الجوية الإسرائيلية شنت عدة غارات جوية على أهداف للحوثيين في اليمن، فيما أعلن الحوثيون عن وقوع عدة هجمات في محافظات صنعاء والحديدة وعمران.

أهداف تابعة لنظام الحوثي في منطقة الساحل الغربي

وقال المتحدث أفيخاي أدرعي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، سابقا: "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل، بتوجيه من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية، على أهداف تابعة لنظام الحوثي في منطقة الساحل الغربي وفي عمق اليمن".

وأوضح أن "من بين الأهداف التي طالتها الغارات الإسرائيلية، بنى تحتية في محطة حزيز للطاقة، وبني تحتية في ميناء الحديدة وميناء رأس عيسى في منطقة الساحل الغربي في اليمن".

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