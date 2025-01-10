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استشهاد شخصين وإصابة اثنين آخرين في غارة إسرائيلية على لبنان - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 05:35 مساءً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة عن استشهاد شخصين على الأقل وإصابة اثنين آخرين في ضربة إسرائيلية على طيردبا جنوبي لبنان.

استشهاد شخصين في غارة إسرائيلية على لبنان 

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة استهدفت سيارة في بلدة طيردبا بقضاء صور جنوبي لبنان، ما يعد انتهاكا جديدا لوقف إطلاق النار.

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسئولين إسرائيليين قولهم: "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال ورئيس الأركان لا يريدون سحب القوات بشكل كامل من جنوب لبنان.

حكومة نتنياهو تريد البقاء في جنوب لبنان 

وقال المسئولون الإسرائيليون في حديثهم مع موقع أكسيوس: "إن حكومة نتنياهو تريد الإبقاء على بعض القوات في ثلاث مناطق رئيسية بالجنوب اللبناني".

وأكد المسئولون لموقع أكسيوس: "أن حكومة نتنياهو تأمل موافقة إدارة ترامب على بقاء قوات إسرائيلية في جنوب لبنان بعد رفض بايدن".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصادرها، أن خطة المبعوث الأمريكي آموس هوكستين لانسحاب جيش الاحتلال  الإسرائيلي من جنوب لبنان تتضمن 3 مراحل. 

خطة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان 

وقالت الصحيفة إن الجيش اللبناني لم ينجز برنامج انتشاره الذي كان مقررا في عدد من المواقع بين رأس الناقورة وعيتا الشعب، بسبب قطع قوات الاحتلال  الإسرائيلية الطريق بعمليات تفجير وتمشيط تزامن تنفيذها قبل انطلاق دوريات الجيش.
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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