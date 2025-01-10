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بمشاركة أليو ديانج، الخلود يتعادل مع الاتفاق بالشوط الأول في الدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

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بمشاركة أليو ديانج، الخلود يتعادل مع الاتفاق بالشوط الأول في الدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

بمشاركة أليو ديانج، الخلود يتعادل مع الاتفاق بالشوط الأول في الدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 05:55 مساءً - تعادل فريق الاتفاق أمام الخلود بهدف لكل منهما بالشوط الأول في المباراة التي تقام حاليا ضمن الجولة الـ14 من مباريات الدوري السعودي.

 

وأحرز هدف الخلود جاكسون موليكا من ركلة جزاء في الدقيقة 26.

 

وتعادل للاتفاق فينالدوم في الدقيقة 30

 

 

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تشكيل الخلود أمام الاتفاق 

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تشكيل الاتفاق أمام الخلود 

 

ويغيب عن نادي الاتفاق أمام الخلود الثنائي ألفارو ميدران وتوكو ايكامبي.

وأوضح النادي أن أسباب غياب متوسط الميدان الإسباني ألفارو ميدران تعود لتعرضه لشد في عضلة الساق فيما سيكون غياب المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي نتيجة تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

ويحتل  فريق الاتفاق المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة في المقابل يتواجد  الخلود في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

ويسعى الاتفاق مواصلة انتصاراته بعد فوزه على الخليج في الجولة الماضية «قبل التوقف بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج الـ 26 التي اختتمت مؤخرا في الكويت.


وأجرى الاتفاق معسكرًا خارجيًّا في أبو ظبي، العاصمة الإماراتية، وخاض فيه مباراةً أمام كلباء، كسبه بهدفٍ دون مقابلٍ.
 

 

فيما يسعى  الخلود، لتعويض خسارته من القادسية بثلاثيةٍ نظيفةٍ في الجولة الماضية، والعودة من الدمام بالنقاط الثلاثٍ.


واستعد الخلود أيضًا بمعسكرٍ خارجي في أبو ظبي خلال فترة التوقف، ولعب فيه مواجهتين تجريبيتين أمام العين والجزيرة حيث خسر الأولى 0ـ2، بينما فاز في المباراة  الثانية.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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