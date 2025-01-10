الرياضة - 09:00 - بكام عيار 21؟.. سعر الذهب اليوم الجمعة 10 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 09:00 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. استقر سعر الذهب في محلات الصاغة بمصر، صباح اليوم الجمعة 10 يناير 2025، مقارنة بالتحديث الأخير له أمس الخميس، فاستقر سعر الذهب عيار 21، الفئة الأكثر مبيعا في محافظات الوجه البحري عند 3765 جنيهًا للبيع، و3740 جنيهًا للشراء.

ويستعرض موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم في مصر، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، من خلال الضغط هنــــــــــا.

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 يناير سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4302.75 جنيه 4274.25 جنيه عيار 22 3944.25 جنيه 3918 جنيها عيار 21 3765 جنيها 3740 جنيها عيار 18 3227.25 جنيه 3205.75 جنيه عيار 14 2510 جنيهاj 2493.25 جنيه عيار 12 2151.5 جنيه 2137.25 جنيه

سعر الذهب اليوم الجمعة 10 يناير 2025

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4302.75 جنيه للبيع، و4274.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 حالة من الاستقرار داخل محلات الصاغة عند 3944.25 جنيه للبيع، و3918 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر صباح اليوم عند 3765 جنيهًا للبيع، و3740 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3227.25 جنيه للبيع، و3205.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

استقر سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي عند 2510 جنيهاj للبيع، و2493.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر ثباتا عند 2151.5 جنيه للبيع، و2137.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من الاستقرار عند 1613.5 جنيه للبيع، و1602.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة بمصر صباح اليوم عند 30120 جنيهًا للبيع، و29920 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر 2674.49 دولار للبيع، و 2674.22 دولار للشراء.