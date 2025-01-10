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لاعبو النصر: سنقاتل حتى آخر جولة بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

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لاعبو النصر: سنقاتل حتى آخر جولة بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

لاعبو النصر: سنقاتل حتى آخر جولة بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 01:54 مساءً -  أكد لاعبو فريق النصر أنهم سيبذلون أقصى ما لديهم في بطولة  الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن)، حيث شددوا أنهم لن يدخروا جهدا من أجل مواصلة الانتصارات.

وقال اللاعب نواف بوشل في تصريحات إعلامية عقب نهاية اللقاء: "في البداية كان التركيز غائبًا وهو ما كلفنا هدفًا، لكن بعد ذلك استعدنا تركيزنا وتمكننا من تعديل النتيجة والتقدم وحسم النقاط الثلاث".

وعن حظوظ الفريق في المنافسة على اللقب نظرًا لفارق النقاط الكبير مع الصدارة، قال بوشل إن لاعبي النصر سيقاتلون حتى آخر جولة، وسيقدمون أفضل ما لديهم من أجل مواصلة الانتصارات، وبعدها سيروا ما تؤول إليه الأمور.

من جانبه، أشاد السنغالي ساديو ماني بالمستوى الذي قدمه لاعبو النصر أمام الأخدود، مؤكدًا أن الفريق حقق فوزًا مستحقًا.

وقال ماني -صاحب هدفين في اللقاء- إنه رغم استقبال هدف مبكر، واصل لاعبو النصر العمل ولم يدخروا جهدا، ولذلك تحقق الفوز.

وقلب النصر تأخره بهدف نظيف أمام الأخدود إلى فوز ثمين بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت بينهما أمس الخميس، لحساب المرحلة الـ14 من دوري روشن للمحترفين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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