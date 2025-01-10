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أحمد سليمان يؤازر لاعبي الزمالك في مران اليوم استعدادا لـ بلاك بولز - أخبار كلمتك

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أحمد سليمان يؤازر لاعبي الزمالك في مران اليوم استعدادا لـ بلاك بولز - أخبار كلمتك

أحمد سليمان يؤازر لاعبي الزمالك في مران اليوم استعدادا لـ بلاك بولز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 05:30 مساءً - حرص الكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على فريق الكرة على حضور مران الأبيض اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك من أجل مؤازرة الفريق والجهاز الفني قبل المباراة المرتقبة أمام بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز يوم الأحد المقبل في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز 

تنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز في مجموعات الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

فتح مران الزمالك الختامي للإعلام قبل مواجهة بلاك بولز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي في الخامسة مساء غدًا السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وفي سياق متصل سيخوض فريق بلاك بولز تدريبه الختامي في الثالثة والنصف عصر الغد على ملعب أحد الفنادق بمدينة نصر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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