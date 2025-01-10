زلزال جديد بقوة 5.5 ريختر يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 5.5 ريختر يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

الجيزة تستقبل امتحانات منتصف العام الدراسي اليوم - أخبار كلمتك

الجيزة تستقبل امتحانات منتصف العام الدراسي اليوم - أخبار كلمتك

مظاهرة في وارسو احتجاجا على السماح لنتنياهو بزيارة بولندا وحمايته من الاعتقال (صور) - أخبار كلمتك

مظاهرة في وارسو احتجاجا على السماح لنتنياهو بزيارة بولندا وحمايته من الاعتقال (صور) - أخبار كلمتك

الصفقة اتحسمت، مانشستر سيتي يتعاقد مع أول لاعب أوزبكستاني في تاريخ الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الصفقة اتحسمت، مانشستر سيتي يتعاقد مع أول لاعب أوزبكستاني في تاريخ الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

زلزال يضرب أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم، عيار 21 بعد الانخفاض الكبير - أخبار كلمتك

زلزال يضرب أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم، عيار 21 بعد الانخفاض الكبير - أخبار كلمتك

5 أسهم تتصدر قائمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة بقيم التداول نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

5 أسهم تتصدر قائمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة بقيم التداول نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

ترامب يعتزم إصدار أكثر من 100 أمر تنفيذي من اليوم الأول لرئاسته - أخبار كلمتك

ترامب يعتزم إصدار أكثر من 100 أمر تنفيذي من اليوم الأول لرئاسته - أخبار كلمتك

بعد وضع فريقه بوصافة الدوري، تحرك جديد من سيراميكا لشراء أحمد قندوسي - أخبار كلمتك

بعد وضع فريقه بوصافة الدوري، تحرك جديد من سيراميكا لشراء أحمد قندوسي - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب الانفجار الذي سمع باجزاء من عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب الانفجار الذي سمع باجزاء من عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

الصحفي صالح حقروص يخرج عن صمته ويكشف ماحدث له من اعتقال - أخبار كلمتك

الصحفي صالح حقروص يخرج عن صمته ويكشف ماحدث له من اعتقال - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الموزمبيقي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الموزمبيقي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية - أخبار كلمتك

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الموزمبيقي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 07:50 مساءً - أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا اليوم مع مانويل جونسالفيش القائم بأعمال وزارة خارجية جمهورية موزمبيق، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية موزمبيق. 

حرص مصر  على الارتقاء بالعلاقات الثنائية 

استهل الوزير عبد العاطي الاتصال بتقديم التهنئة على انتخاب الرئيس "دانيال تشابو" وقرب تنصيبه رسميا في ١٥ يناير ٢٠٢٥، مؤكدًا على تطلع مصر لتحقيق الاستقرار والرخاء والتنمية بجمهورية موزمبيق. 

كما أعرب عن حرص مصر  على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، والبناء على الزيارة التاريخية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى موزمبيق في ٢٠٢٣، والتي انعكست بشكل كبير على تعزيز العلاقات وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.

 

عمق العلاقات التي تربط مصر وموزمبيق

أكد الجانبان على عمق العلاقات التي تربط مصر وموزمبيق، وشددا على أهمية تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار. 

القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

كما ناقش الجانبان القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع في القارة الإفريقية، وجهود دعم التكامل الإفريقي، بالإضافة إلى التنسيق المشترك في المحافل الدولية، وتم التأكيد على أهمية تبادل تأييد ترشيحات البلدين في المناصب الإقليمية والدولية.

في ختام الاتصال، اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور لتعزيز العلاقات الثنائية، واكدا على أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة ودورية انعقاد اللجان المشتركة لتحقيق الأهداف المشتركة للجانبين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق