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وزير داخلية فرنسا: الجزائر تسعى لإذلال باريس ويجب إعادة تقييم العلاقات الثنائية - أخبار كلمتك

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وزير داخلية فرنسا: الجزائر تسعى لإذلال باريس ويجب إعادة تقييم العلاقات الثنائية - أخبار كلمتك

وزير داخلية فرنسا: الجزائر تسعى لإذلال باريس ويجب إعادة تقييم العلاقات الثنائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 07:50 مساءً - قال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، اليوم الجمعة، إن الجزائر تسعى لإذلال باريس برفضها استقبال المؤثر الجزائري بوعلام بعد ترحيله من فرنسا.

وزير الداخلية الفرنسي: الجزائر تحاول إذلال باريس
 

وأثار قرار رفض السلطات الجزائرية استقبال المؤثر الجزائري بوعلام المعروف باسم "دوالمن" بعد ترحيله من باريس، حفيظة السلطات الفرنسية التي اعتبرت الأمر محاولة لإذلال فرنسا.


وأضاف وزير الداخلية الفرنسي: "من الواضح أن الجزائر تسعى إلى إذلال فرنسا"، مشيرا إلى "ضرورة إعادة تقييم العلاقات الثنائية بين البلدين".

الجزائر ترفض استقبال  بوعلام 

وعبر برونو ريتايو عن دهشته من قرار السلطات الجزائرية، قائلا: "أعتقد أننا وصلنا إلى عتبة مثيرة للقلق للغاية"، كما علق على قضية بوعلام صنصال، قائلا: "تعتقل الجزائر حاليا كاتبا، بوعلام صنصال، وهو ليس فقط جزائريا، بل فرنسي أيضا".

وجاء تصريح وزير الداخلية الفرنسي، بعد أن رفضت الجزائر استقبال المؤثر بوعلام واسمه الحقيقي بوعلام نعمان ويدعى "دوالمن"، الذي كان موضوع قرار ترحيل من قبل السلطات الفرنسية بعد اتهامه بنشر فيديو "يحرض على العنف" عبر منصات إلكترونية.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق، أن السلطات الجزائرية رفضت استقبال المؤثر الجزائري بعد ترحيله من فرنسا، بسبب عدم التزام باريس بالإجراءات القانونية الخاصة بالترحيل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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