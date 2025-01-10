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هجوم حوثي بـ 3 مسيرات على أهداف إسرائيلية في يافا - أخبار كلمتك

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هجوم حوثي بـ 3 مسيرات على أهداف إسرائيلية في يافا - أخبار كلمتك

هجوم حوثي بـ 3 مسيرات على أهداف إسرائيلية في يافا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 03:45 مساءً -  أعلن المتحدث العسكري باسم أنصارالله (الحوثيين)، اليوم الجمعة، استهداف مجموعة من الأهداف الإسرائيلية بمنطقة يافا المحتلة بثلاث طائرات مسيرة.

 

12 غارة أمريكية بريطانية تستهدف شمال اليمن

 ومنذ قليل، أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، عن عدوان أمريكي بريطاني استهدف بـ12 غارة مديرية حرف سفيان شمالي ‎اليمن.

وكان جيش الاحتلال  الإسرائيلي قال في بيان أمس الخميس: "إن سلاح الجو اعترض مسيرة أطلقت من اليمن، ولم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة".

 

جيش الاحتلال يتصدى لمسيرات حوثية 

 وتابع جيش الاحتلال في بيانه: "‏اعترض سلاح الجو قبل ذلك مسيرة أخرى أطلقت كما يبدو من اليمن حيث تم تفعيل إنذارات وفق السياسة المتبعة".

 

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه، أنه اعترض عشرات الصواريخ وأكثر من 100 مسيرة من اليمن.

 

الحوثيون يواصلون استهداف إسرائيل 

 وزعم جيش الاحتلال  أن الحوثيين أطلقوا منذ بداية الحرب نحو 40 صاروخا أرض أرض تم اعتراض معظمها التي اقتربت من إسرائيل، وأطلقوا نحو 320 مسيرة نحو إسرائيل تم اعتراض أكثر من 100 منها.

وأشار جيش الاحتلال في بيانه إلى أنه حتى الآن، وقعت حالتي لسقوط مسيرتين في أماكن مأهولة بينما سقطت باقي المسيرات في مناطق مفتوحة أو لم تصل أصلا أو لم تسفر عن أي ضرر حقيقي.

وفي المقابل أكد  الحوثيون   أنهم "مستمرون في عملياتهم العسكرية ضد العدو الإسرائيلي استجابة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العزيز وأبناء أمتنا العربية والإسلامية، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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