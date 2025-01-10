القندوسي يقود سيراميكا كليوباترا أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 06:35 مساءً - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش في الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل سيراميكا أمام طلائع الجيش

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - محمد توني.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - أحمد عابدين - أحمد هاني - عبد الرحمن بودي - نور علاء - عمرو قلاوة - محمد صادق - أحمد بلحاج - مروان عثمان.

سيراميكا يطيح بـ لافيينا من كأس مصر ويتأهل لدور الـ 16

وكان فريق سيراميكا كليوباترا قد أطاح فاز على لاڤيينا بثلاثة أهداف دون رد في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتأهل سيراميكا الي دور الستة عشر بكأس مصر، أحرز أهداف سيراميكا عبد الله مجدي وأحمد بلحاج وأيمن سعد اوكا في الدقيقة 31 و49 و84.

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