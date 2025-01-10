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التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

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التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 06:35 مساءً - أعلن ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، وفاتح تريم، مدرب الشباب، تشكيل فريقيهما للقمة التي تجمعهما اليوم على ملعب الجوهرة المشعة في قمة مباريات الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل الأهلي ضد الشباب 

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تشكيل الشباب ضد الأهلي 

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الأهلي ضد الشباب 

ويدخل "الراقي" اللقاء وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة جمعها من 7 انتصارات وتعادلين مقابل 4 هزائم.

بينما يحتل الشباب ضيف هذا اللقاء، المركز السادس بنفس عدد نقاط الأهلي، لكنه يتأخر فقط بفارق الأهداف، حيث حقق أيضًا الفوز في 7 انتصارات وتعادلين مقابل 4 هزائم.

موعد مباراة الأهلي والشباب 

وتنطلق مباراة الأهلي والشباب في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشباب 

تملك شبكة قنوات شركة الرياضية السعودية "SSC Sports" حقوق بث المسابقات المحلية السعودية، ومنها الدوري السعودي للموسم الحالي.
SSC 1 HD
SSC 1 SD

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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