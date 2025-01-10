أحمد بلال: الأهلي يحتاج إلى 6 صفقات في انتقالات الشتاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 04:55 صباحاً - أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، يحتاج إلى 6 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وقال أحمد بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" الوضع الحالي في الأهلي مأساوي بسبب الإصابات وتراجع مستوى بعض اللاعبين مثل حسين الشحات الذي يقدم أقل مستوياته مع الفريق، بجانب أن أفشة ليس في أفضل حالاته".

أكرم توفيق

وتابع:" أكرم توفيق منشغل بملف التجديد، بجانب أن كولر يغير مركزه في الملعب، والأهلي يعاني من نقص في مركزي الجناح والهجوم، ورغم ذلك كولر لم يستفد من بيرسي تاو وكهربا حتى رحيلهم".



وأكمل:" من الوارد أن يكون كولر، يسعي لوضع الأهلي في موقف محرج، بعد رحيل بيرسي تاو، وكهربا وعدم وجود صفقات جديدة".



وأكمل:" الأهلي يحتاج جناحين، ومهاجم، وباك رايت ولاعب وسط، ومدافع، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والأهلي أصبح مجبر على قيد علي معلول، بعد إصابة يحيى عطية الله".

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الاهلي وإستاد أبيدجان غدا السبت في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل شاشة قنوات بي إن سبورتس مباراة الأهلي وإستاد أبيدجان بصفتها الناقل الحصري لمباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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