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كولر يعقد محاضرة للاعبي الأهلي قبل المران الختامي فى أبيدجان - أخبار كلمتك

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كولر يعقد محاضرة للاعبي الأهلي قبل المران الختامي فى أبيدجان - أخبار كلمتك

كولر يعقد محاضرة للاعبي الأهلي قبل المران الختامي فى أبيدجان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 11:00 صباحاً -  يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبين داخل مقر إقامة الأهلي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق استاد أبيدجان ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تشهد المحاضرة استعراض الجوانب الخططية التي يرغب الجهاز الفني في تطبيقها خلال المباراة بجانب تحليل نقاط القوة والضعف في صفوف فريق استاد أبيدجان.

 

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم على ملعب المباراة المقرر إقامتها غدا السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

 

موعد مباراة استاد ابيدجان 

 ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي وستاد أبيدجان في السادسة مساء غدا السبت بتوقيت القاهرة، وهي المباراة التي تقام ضمن مباريات المجموعة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا  التي تضم كلًا من الأهلي وأورلاندو بايرتس وشباب بلوزداد واستاد أبيدجان. 

 

القنوات الناقلة للمباراة 

ومن المنتظر أن تنقل قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة مباراة الأهلي واستاد أبيدجان.

 

قائمة الأهلي المسافرة لرحلة كوت ديفوار 

وضمت  قائمة الاهلي كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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