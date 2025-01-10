التنمية الثقافية يحيي الذكرى الـ50 لرحيل فريد الأطرش بقصر الأمير بشتاك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 03:05 مساءً - ينظم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، حفلًا غنائيًا جديدًا لفرقة "الفن الأصيل" بقيادة الفنان مدحت حميدة وإشراف فني من عادل السيد، وذلك غدا السبت (11 يناير) في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يتزامن الحفل مع الذكرى الخمسين لرحيل الموسيقار الكبير فريد الأطرش، أحد أعظم رموز الموسيقى العربية المعروف بلقب "ملك العود"، الذي ترك إرثًا خالدًا في مجال الموسيقى والغناء، ويأتي الحفل تكريمًا لإسهاماته الرائدة التي أثرت الأغنية العربية وارتقت بها إلى أبعاد فنية جديدة.

يشارك في الحفل نخبة من نجوم الغناء، بينهم الفنان أركان فؤاد، والفنانة أسرار الجمال، إلى جانب مجموعة من المواهب الواعدة التي تقدمها الجمعية، ومنهم: أحمد سيد، أسامة حسن، وليد رشدي، حسام فتحي والمطربة نغم المصري، حيث يقدمون باقة مختارة من الأعمال الغنائية التي تعكس جماليات التراث الفني العربي.

جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش

تأسست جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش عام 2009، بهدف الحفاظ على تراث فريد الأطرش وأسمهان وغيرهما من رموز ورواد الفن العربي، مع التركيز على اكتشاف ورعاية المواهب الفنية الشابة في مجالات الموسيقى والغناء، بالإضافة إلى تكريم رواد الفن ونشر الثقافة الفنية في المجتمع.

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