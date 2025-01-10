الدوري السعودي، ضمك يتقدم على الرائد بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 06:10 مساءً - الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة ضمك والرائد بتقدم الأول بهدف نظيف على ملعب مدينة الملك عبد الله، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي.

هدف ضمك سجله اللاعب نيكولاي في الدقيقة 44 من اللقاء.

التشكيل الرسمي لفريقي الرائد وضمك

كشف الجهاز الفني لفريق الرائد الأول لكرة القدم ونظيره في ضمك عن التشكيل الرسمي لكل منهما استعدادًا للمباراة التي تجمعهما ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2024-2025.

تشكيل الرائد لمواجهة ضمك

وجاء تشكيل الرائد على النحو التالي:

تشكيل ضمك لمواجهة الرائد

في المقابل؛ دخل فريق ضمك مباراته أمام الرائد بتشكيل يضم كلًا من:

ضمك يفتقد طارق حامد

وأجل نادي ضمك عودة لاعبه المصري طارق حامد، للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي، وذلك رغم انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق السعودي منذ الأحد الماضي.

ويفتقد ضمك جهود طارق حامد منذ الجولة الثانية لدوري روشن للمحترفين، والتي خسرها فريقه ضد الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن طارق حامد لن يشارك في مباراة الفريق المقبلة ضد الرائد التي تقام مساء الجمعة في الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي، بعد توصية من الجهاز الطبي بتأجيل عودته للمباريات حتى لا تتجدد الإصابة.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

يحتل الرائد المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يمتلك في رصيده 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين و7 هزائم.

بينما يأتي ضمك في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري روشن، حيث يمتلك في رصيده 15 نقطة من 4 انتصارات و3 تعادلات و6

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.