زلزال جديد بقوة 5.5 ريختر يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

زلزال جديد بقوة 5.5 ريختر يضرب إثيوبيا - أخبار كلمتك

الجيزة تستقبل امتحانات منتصف العام الدراسي اليوم - أخبار كلمتك

الجيزة تستقبل امتحانات منتصف العام الدراسي اليوم - أخبار كلمتك

مظاهرة في وارسو احتجاجا على السماح لنتنياهو بزيارة بولندا وحمايته من الاعتقال (صور) - أخبار كلمتك

مظاهرة في وارسو احتجاجا على السماح لنتنياهو بزيارة بولندا وحمايته من الاعتقال (صور) - أخبار كلمتك

الصفقة اتحسمت، مانشستر سيتي يتعاقد مع أول لاعب أوزبكستاني في تاريخ الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الصفقة اتحسمت، مانشستر سيتي يتعاقد مع أول لاعب أوزبكستاني في تاريخ الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

زلزال يضرب أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم، عيار 21 بعد الانخفاض الكبير - أخبار كلمتك

زلزال يضرب أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم، عيار 21 بعد الانخفاض الكبير - أخبار كلمتك

ترامب يعتزم إصدار أكثر من 100 أمر تنفيذي من اليوم الأول لرئاسته - أخبار كلمتك

ترامب يعتزم إصدار أكثر من 100 أمر تنفيذي من اليوم الأول لرئاسته - أخبار كلمتك

بعد وضع فريقه بوصافة الدوري، تحرك جديد من سيراميكا لشراء أحمد قندوسي - أخبار كلمتك

بعد وضع فريقه بوصافة الدوري، تحرك جديد من سيراميكا لشراء أحمد قندوسي - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب الانفجار الذي سمع باجزاء من عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب الانفجار الذي سمع باجزاء من عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

الصحفي صالح حقروص يخرج عن صمته ويكشف ماحدث له من اعتقال - أخبار كلمتك

الصحفي صالح حقروص يخرج عن صمته ويكشف ماحدث له من اعتقال - أخبار كلمتك

مفاجأة من صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو العالمي في 2025 - أخبار كلمتك

مفاجأة من صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو العالمي في 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

للمرة الخامسة على التوالي، هالاند أفضل لاعب نرويجي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
للمرة الخامسة على التوالي، هالاند أفضل لاعب نرويجي - أخبار كلمتك

للمرة الخامسة على التوالي، هالاند أفضل لاعب نرويجي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 06:05 مساءً - فاز مهاجم مانشستر سيتي إيرلنج هالاند بجائزة أفضل لاعب نرويجي لعام 2024 للمرة الخامسة على التوالي.

لاعب مانشستر سيتي سجل 49 هدفًا خلال العام الماضي مع مانشستر سيتي ومنتخب بلاده لينجح في حصد الجائزة ويواصل احتكاره للقب الأفضل في النرويج.

مفاوضات خوسانوف مع نادي آر سي لانس الفرنسي

ومن جهة أخرى أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، أن نادي مانشستر سيتي بات قريبًا من التعاقد مع اللاعب عبد القادر خوسانوف، حيث منح المدرب بيب جوارديولا الضوء الأخضر لإتمام الصفقة.

وكما كشف رومانو قبل 10 أيام، فإن خوسانوف يعد الهدف الرئيسي للسيتي في الوقت الحالي، وقد وصلت المفاوضات مع نادي آر سي لانس الفرنسي إلى مراحلها النهائية.

انتقال خوسانوف للنادي الإنجليزي

ومن جهته، وافق خوسانوف على الشروط الشخصية للانضمام إلى مانشستر سيتي، حيث أعرب عن رغبته الكبيرة في الانتقال للنادي الإنجليزي.

وكان عبد القادر خوسانوف هدفًا لـ ريال مدريد من أجل التعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

يسعى نادي مانشستر سيتي إلى تدعيم صفوفه خلال شهر يناير، خاصة في ظل معاناة الفريق هذا الموسم من تراجع النتائج.

يستهدف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، التعاقد مع عدة لاعبين من أجل تعزيز فرص الفريق في المنافسة على البطولات خلال الموسم الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق