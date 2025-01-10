الرياضة - 09:00 - الطقس اليوم.. درجة الحرارة تحت الصفر على هذه المنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 09:00 صباحاً - الطقس اليوم.. حالة الطقس اليوم تتصدر محرك البحث جوجل، بعد أن كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 10 يناير 2025، مشيرة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

ويستعرض موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مجالات عدة، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــــــــــا.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة

سقوط الأمطار

وأشارت الأرصاد إلى وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وسيناء وخليج السويس ومدن القناة على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط الرياح

وقالت هيئة الأرصاد الجوية: إن هناك نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد فترات متقطعة.

الملاحة البحرية اليوم الجمعة

أوضحت الأرصاد الجوية، أن حالة البحر الأبيض المتوسط، تكون معتدلة، مع ارتفاع الأمواج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة أيضا، مع ارتفاع الأمواج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 10 يناير

العظمى الصغرى

- درجة الحرارة في القاهرة 19 11

- درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 20 10

- درجة الحرارة في 6 أكتوبر 19 10

- درجة الحرارة في بنهــــا 18 10

- درجة الحرارة في دمنهور 18 11

- درجة الحرارة في وادي النطرون 19 10

- درجة الحرارة في كفر الشيخ 18 10

- درجة الحرارة في المنصورة 18 11

- درجة الحرارة في الزقازيق 19 11

- درجة الحرارة في شبين الكوم 19 11

- درجة الحرارة في طنطا 18 10

- درجة الحرارة في دمياط 20 12

- درجة الحرارة في بورسعيد 20 14

- درجة الحرارة في الإسماعيلية 22 10

- درجة الحرارة في السويس 22 11

- درجة الحرارة في العريش 21 07

- درجة الحرارة في رفح 21 07

- درجة الحرارة في رأس سدر 20 11

- درجة الحرارة في نخل 18 05

- درجة الحرارة في كاترين 15 01-

- درجة الحرارة في الطور 21 10

- درجة الحرارة في طابا 21 06

- درجة الحرارة في شرم الشيخ 23 15

- درجة الحرارة في الإسكندرية 18 11

- درجة الحرارة في العلمين 18 11

- درجة الحرارة في مطروح 19 12

- درجة الحرارة في السلوم 18 10

- درجة الحرارة في سيوة 19 08

- درجة الحرارة في رأس غارب 23 12

- درجة الحرارة في الغردقة 24 13

- درجة الحرارة في سفاجا 25 14

- درجة الحرارة في مرسى علم 24 14

- درجة الحرارة في الشلاتين 26 17

- درجة الحرارة في حلايب 24 17

- درجة الحرارة في أبو رماد 25 15

- درجة الحرارة في رأس حدربة 24 17

- درجة الحرارة في الفيوم 20 10

- درجة الحرارة في بني سويف 20 09

- درجة الحرارة في المنيا 20 06

- درجة الحرارة في أسيوط 20 07

- درجة الحرارة في سوهاج 22 08

- درجة الحرارة في قنا 23 11

- درجة الحرارة في الأقصر 23 10

- درجة الحرارة في أسوان 24 11

- درجة الحرارة في الوادي الجديد 24 11

- درجة الحرارة في أبوسمبل 23 11