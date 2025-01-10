مانويل نوير يعود لبايرن ميونخ أمام جلادباخ - أخبار كلمتك

مانويل نوير يعود لبايرن ميونخ أمام جلادباخ - أخبار كلمتك

تفاصيل تفقد الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

تفاصيل تفقد الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

10 رسائل ونصائح من السيسي لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية - أخبار كلمتك

10 رسائل ونصائح من السيسي لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية - أخبار كلمتك

تويوتا كورولا تتصدر مبيعات الفئة C المدمجة في السوق المصرية لعام 2024 - أخبار كلمتك

تويوتا كورولا تتصدر مبيعات الفئة C المدمجة في السوق المصرية لعام 2024 - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن عن ضربات غير مسبوقة تحت الارض وتكشف عن هذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن عن ضربات غير مسبوقة تحت الارض وتكشف عن هذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن تنفيذ ٢٠ غارة على صنعاء وتؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن تنفيذ ٢٠ غارة على صنعاء وتؤكد هذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:اول تعليق لرئيس الحوثيين ويؤكد بانهم تعرضوا لضربة ثلاثية - أخبار كلمتك

عاجل:اول تعليق لرئيس الحوثيين ويؤكد بانهم تعرضوا لضربة ثلاثية - أخبار كلمتك

بيت الشعر العربي يحتفي بـ محمد فريد أبو سعدة بأمسية أدبية - أخبار كلمتك

بيت الشعر العربي يحتفي بـ محمد فريد أبو سعدة بأمسية أدبية - أخبار كلمتك

التنمية الثقافية يحيي الذكرى الـ50 لرحيل فريد الأطرش بقصر الأمير بشتاك - أخبار كلمتك

التنمية الثقافية يحيي الذكرى الـ50 لرحيل فريد الأطرش بقصر الأمير بشتاك - أخبار كلمتك

غارات تستهدف محطة حزيز للكهرباء في صنعاء - أخبار كلمتك

غارات تستهدف محطة حزيز للكهرباء في صنعاء - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 01:45 - الكرملين يؤكد انفتاح بوتين على الاتصالات مع القادة الدوليين بمن فيهم ترامب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 01:45 - الكرملين يؤكد انفتاح بوتين على الاتصالات مع القادة الدوليين بمن فيهم ترامب - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:45 - الكرملين يؤكد انفتاح بوتين على الاتصالات مع القادة الدوليين بمن فيهم ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 01:45 مساءً - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، انفتاح الرئيس فلاديمير بوتين، على الاتصالات مع القادة الدوليين، بما في ذلك الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب.

وقال بيسكوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية: إن «الولايات المتحدة، في ظل القيادة الحالية، تعتزم مواصلة بذل كل ما في وسعها لمواصلة الصراع في أوكرانيا، وتحذو الدول الأوروبية حذوها».

وأضاف: عندما سئل عن كيفية تقييم الكرملين لتخصيص حزم المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا: «نرى أن الدول تواصل إعلان إرادتها السياسية، ومواصلة دعم أوكرانيا، والولايات المتحدة، في ظل القيادة الحالية، التي لم يتبق لها سوى 10 أيام في السلطة، وفي ظل القيادة الحالية تعتزم مواصلة بذل كل ما في وسعها لاستمرار الصراع»

وتابع: وبالطبع، فإن الدول الأوروبية تحذو حذو هذا المسار العام، وهذا ما يهم الإدارة الحالية للولايات المتحدة وتوابعها التي كانت حاضرة في رامشتاين.

وأردف: «إن التناقضات تتزايد هناك (في الغرب)، ونرى أن العديد من الخلافات تظهر حول آفاق وطرق تقديم المزيد من المساعدة والفعالية وما إلى ذلك، ونحن بالطبع نراقب هذه العملية عن كثب».

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد قال - في وقت سابق اليوم: إن «الرئيس بوتين أبدى رغبته في لقائه»، مشيراً إلى أن الجانبين يعملان على تنظيم هذا اللقاء، مضيفا أن بوتين يريد اللقاء، ونحن نقوم بتنظيمه.

اقرأ أيضاً
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكيني سبل التعاون المشترك

ميقاتي: اللقاء مع عون أكد ضرورة الانسحاب الكامل من الجنوب اللبناني

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:00 - مواعيد القطارات اليوم الجمعة 10 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق