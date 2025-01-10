الرياضة - 01:45 - الكرملين يؤكد انفتاح بوتين على الاتصالات مع القادة الدوليين بمن فيهم ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 01:45 مساءً - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، انفتاح الرئيس فلاديمير بوتين، على الاتصالات مع القادة الدوليين، بما في ذلك الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب.

وقال بيسكوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية: إن «الولايات المتحدة، في ظل القيادة الحالية، تعتزم مواصلة بذل كل ما في وسعها لمواصلة الصراع في أوكرانيا، وتحذو الدول الأوروبية حذوها».

وأضاف: عندما سئل عن كيفية تقييم الكرملين لتخصيص حزم المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا: «نرى أن الدول تواصل إعلان إرادتها السياسية، ومواصلة دعم أوكرانيا، والولايات المتحدة، في ظل القيادة الحالية، التي لم يتبق لها سوى 10 أيام في السلطة، وفي ظل القيادة الحالية تعتزم مواصلة بذل كل ما في وسعها لاستمرار الصراع»

وتابع: وبالطبع، فإن الدول الأوروبية تحذو حذو هذا المسار العام، وهذا ما يهم الإدارة الحالية للولايات المتحدة وتوابعها التي كانت حاضرة في رامشتاين.

وأردف: «إن التناقضات تتزايد هناك (في الغرب)، ونرى أن العديد من الخلافات تظهر حول آفاق وطرق تقديم المزيد من المساعدة والفعالية وما إلى ذلك، ونحن بالطبع نراقب هذه العملية عن كثب».

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد قال - في وقت سابق اليوم: إن «الرئيس بوتين أبدى رغبته في لقائه»، مشيراً إلى أن الجانبين يعملان على تنظيم هذا اللقاء، مضيفا أن بوتين يريد اللقاء، ونحن نقوم بتنظيمه.