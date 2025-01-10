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مهيرة عبد العزيز تعلن طلاقها: سأتحدث عن الألم والخيانة يوما ما - أخبار كلمتك

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مهيرة عبد العزيز تعلن طلاقها: سأتحدث عن الألم والخيانة يوما ما - أخبار كلمتك

مهيرة عبد العزيز تعلن طلاقها: سأتحدث عن الألم والخيانة يوما ما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 05:40 مساءً - أعلنت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز طلاقها رسميا وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع “إنستجرام".

مهيرة عبد العزيز تعلن طلاقها رسميا 

وقالت مهيرة عبد العزيز: "توتة توتة خلصت الحدوتة" ولكن ليست النهاية المتوقعة اليوم أعلن طلاقي رسميًا لن أشارك تفاصيل الأسباب، ولكن ربما يومًا ما سأفعل، ربما يومًا ما، سأتحدث عن الألم  الصدمة، الخيانة الوعود الفارغة، والتشكيك في نفسي فقط حتى لا أخسر مملكتي الزوجية".
وأضافت مهيرة: "ربما يومًا ما سأتحدث عن غدر أشخاص وثقت بهم بعمق، لاكتشف أنهم لعبوا دورًا في تدمير زواجي وخسارة ابنتي يسمة! عذرا... لكنكم لن ولم تكسروني بل كنتم مصدرًا لقوتي وأملي بأن غدا أجمل ومع الصفحة الجديدة التي افتحها

وتابعت:"  أحب أن أقدم نصيحة للبنات كوني حذرة جدًا في اختيار شريك حياتك فهو الشخص الذي ستشاركين واجباتك وتتقاسمين معه أحلامك وأسرار الاختيار الخطأ لشريك حياتك سيكلفك الكثير، فكوني حريصة جدًا على حماية مساحتك ولمن تسمحين له بالدخول إليها، ولمن تمنحين طاقتك ووقتك.

 واختتمت مهيرة عبد العزيز: "شكرًا لكل الدروس. لقد اكتفيت من التعلم الآن وأنا عائدة لاسترداد ما كان دائمًا ملكي أنا عائدة لاسترداد نفسي”.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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