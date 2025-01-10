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«التموين»: افتتاح سوق اليوم الواحد بمركز طما بسوهاج لتوفير السلع الغذائية - أخبار كلمتك

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«التموين»: افتتاح سوق اليوم الواحد بمركز طما بسوهاج لتوفير السلع الغذائية - أخبار كلمتك

«التموين»: افتتاح سوق اليوم الواحد بمركز طما بسوهاج لتوفير السلع الغذائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 07:51 مساءً - أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، أن أسواق اليوم الواحد، تأتي ضمن جهود الوزارة للتوسع في إقامة المنافذ والأسواق المتنقلة والثابتة بالمحافظات المختلفة، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية، بما يعزز من استقرار السوق المحلية ويحسن من القدرة الشرائية للأسر المصرية.

جاء ذلك خلال افتتاح "سوق اليوم الواحد" بمركز طما بمحافظة سوهاج، اليوم /الجمعة/، بمشاركة عدد كبير من التجار والشركات المتخصصة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على التنسيق المستمر مع الجهات المختلفة لضمان جودة السلع المعروضة والتزامها بالمواصفات المطلوبة، مضيفا أن هذه الأسواق تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، حيث تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل وتلبية احتياجات المواطنين بمختلف المحافظات، مؤكدًا استمرار خطة تعميم هذه الأسواق في أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن الوزارة ستواصل العمل على تحسين الخدمات التموينية وتوفير السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي لجميع المواطنين.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بسوهاج الدكتور سامح فاروق توني، أن السوق تضم مجموعة واسعة من السلع الغذائية الأساسية، بما في ذلك اللحوم الطازجة والمجمدة، الدواجن، الأسماك، الزيوت، الأرز، السكر، المكرونة، الخضر، والفاكهة، كما شاركت في المعرض شركات كبرى مثل: الشركة المصرية لتجارة الجملة، شركة تسويق الأرز، مصنع الزيوت والهدرجة، ومطاحن مصر العليا.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن السوق تتيح - أيضًا - صرف السلع التموينية المدعمة لحاملي البطاقات التموينية، بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 30% عن السوق المحلية، ما يخفف العبء عن الأسر، ويضمن توفير احتياجاتها الأساسية بأسعار مناسبة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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