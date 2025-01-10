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«الغرف التجارية»: إقبال كبير من المواطنين على سوق اليوم الواحد - أخبار كلمتك

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«الغرف التجارية»: إقبال كبير من المواطنين على سوق اليوم الواحد - أخبار كلمتك

«الغرف التجارية»: إقبال كبير من المواطنين على سوق اليوم الواحد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 07:51 مساءً - قال المهندس متّى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ الإقبال كبير على مبادرة اليوم الواحد، إذ لاحظ المستهلك وجود فارق في الأسعار مقارنة بالسلاسل التموينية الأخرى.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبد التواب، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المواطن يلمس اهتمام الحكومة به والعمل على توفير السلع بأسعار مناسبة له بطريقة لائقة ومنتجات وجودة عالية للمستهلك، وهو ما جعله يشعر بالطمأنينة حيال وجود وفرة وانخفاض في أسعار منافذ اليوم الواحد.

وتابع رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية: «المعارض تتوسع باستمرار، وتنتشر أسواق اليوم الواحد في الأماكن التي بها زيادة سكانية وزيادة في الطلب على المنتجات، وبخاصة المحافظات التي تحتاج إلى خفض الأسعار، وكل ذلك تأهيل للأسواق قبل دخول شهر رمضان».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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