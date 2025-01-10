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البيت الأبيض: روسيا وأوكرانيا غير مستعدتين للمفاوضات حتى الآن - أخبار كلمتك

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البيت الأبيض: روسيا وأوكرانيا غير مستعدتين للمفاوضات حتى الآن - أخبار كلمتك

البيت الأبيض: روسيا وأوكرانيا غير مستعدتين للمفاوضات حتى الآن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 08:00 مساءً - أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تعتقد أنه في المرحلة الحالية لا يبدو أي من طرفي النزاع في أوكرانيا مستعدا لبدء المفاوضات.

البيت الابيض يتهم روسيا واوكرانيا بعدم رغبتهم في انهاء النزاع

وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "ليس هناك توقع في هذه المرحلة بأن أيا من الجانبين على استعداد للدخول في مفاوضات".

 

خطوات تهدف إلى دعم أوكرانيا

 

ووفقا له فإن الولايات المتحدة تواصل اتخاذ خطوات تهدف إلى دعم أوكرانيا من أجل تعزيز موقفها في ساحة المعركة وخلق الظروف المناسبة لإجراء مفاوضات محتملة مع موسكو في المستقبل.

وأكد مبعوث الإدارة الأمريكية الجديدة إلى أوكرانيا كيث كيلوج في وقت سابق أن أكبر خطأ ارتكبه الرئيس الأمريكي جو بايدن هو رفض التواصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتسوية الأزمة الأوكرانية،  مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يعتزم السعي إلى تسوية النزاع على أساس شروط عادلة وصادقة.

وطرح بوتين مبادرات لحل سلمي للنزاع في أوكرانيا، تنص على أن توقف موسكو إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للتفاوض بعد انسحاب القوات الأوكرانية من الأراضي الروسية الجديدة.

نوايا الانضمام إلى حلف "الناتو" 

وأضاف أنه يتعين على كييف أيضا أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف "الناتو" وأن تنفذ عملية نزع السلاح والقضاء على النازية وقبول وضع محايد وغير انحيازي وخال من الأسلحة النووية، ورفع العقوبات المفروضة على روسيا.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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