انطلاق عشر قوافل دعوية من وزارة الأوقاف بعشر محافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 05:45 مساءً - أطلقت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة عشر قوافل دعوية كبرى، شملت أداء خطب الجمعة، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في نشاط الطفل، وذلك في إطار جهودها لنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

قوافل الأوقاف: دعوة نبينا -صلى الله عليه وسلم- الشريفة إلى التحلي بأسمى آيات الإحسان والبشر والبر والإكرام

أوضح العلماء المشاركون في القافلة أن دعوة نبينا -صلى الله عليه وسلم- الشريفة إلى التحلي بأسمى آيات الإحسان والبشر والبر والإكرام في التعامل مع خلق الله -تعالى- تتجلى في قوله -صلى الله عليه وسلم-: " إِنَّكُمْ لَا تَسَعُونَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ لِيَسَعْهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ وَحُسْنُ الخُلُقِ"، وأن هذا هو السر النبوي الشريف الذي جذب به القلوب والأرواح والعقول، ليؤسس فلسفة الحب بين البشر جميعا، موجهين رسالة إلى المدعوين: فاعلموا أيها الناس أنكم لن تصلوا إلى القلوب بأموالكم ولا بعوارض دنياكم، وإنما تسعون قلوب البشر بالأخلاق التي أتم الجناب الأنور بناءها، ورفع قدرها.

قوافل وزارة الأوقاف اليوم الجمعة

وأضاف العلماء أن خير الخلق وحبيب الحق -صلوات ربي وسلامه عليه- قد وسعت ابتسامته الصادقة وأخلاقه السامية الدنيا بأسرها، في مزيج محمدي مدهش يجعل القلوب تأرز حبٍّا إلى حضرته وتستبشر بدعوته.

وذلك على النحو التالي:

١- مديرية أوقاف القليوبية (القناطر الخيرية).

٢- مديرية أوقاف المنيا (منشأة الساوي – العدوي).

٣- مديرية أوقاف مطروح (سيوة).

٤- مديرية أوقاف شمال سيناء (بالوظة – رمانة).

٥- مديرية أوقاف الإسكندرية (الرمل).

٦- مديرية أوقاف الغربية (المحلة أول).

٧- مديرية أوقاف سوهاج (بندر جرجا).

٨- مديرية أوقاف قنــا (نجع حمادي).

٩- مديرية أوقاف السويس (عتاقة).

١٠- مديرية أوقاف بور سعيد (الشرق وبور فؤاد).

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.