التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف جديدة بـ 28 جهة حكومية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 05:10 صباحاً - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر ديسمبر 2024.

بوابة الوظائف الحكومية

ونشرت بوابة الوظائف الحكومية إعلانات وظائف شاغرة ومطلوبة في 28 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

بطاقات الوصف الوظيفي

وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة اعتماد عدد من بطاقات الوصف الوظيفي في 16 وحدة الجهاز الإداري للدولة.

كما انتهى من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية في 5 وحدات من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

تحويل الدرجات الوظيفية الشخصية إلى دائمة

وانتهى الجهاز من دراسة تحويل الدرجات الوظيفية الشخصية إلى دائمة في 18 وحده بالجهاز الإداري بالدولة.

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