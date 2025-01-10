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الرياضة - 11:01 - وزير الإسكان: تنفيذ 5194 وحدة لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن «سكن لكل المصريين» بعدة محافظات - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:01 - وزير الإسكان: تنفيذ 5194 وحدة لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن «سكن لكل المصريين» بعدة محافظات - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:01 - وزير الإسكان: تنفيذ 5194 وحدة لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن «سكن لكل المصريين» بعدة محافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 11:01 صباحاً - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم وجارٍ تنفيذ 5194 وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بعددٍ من المحافظات، و1262 بيتا نوبيا بأسوان، وذلك من خلال قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الهدف من تلك المشروعات هو توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتوفير فرص العمل، بجانب العمل على تلبية رغبات المواطنين في تملك مسكنهم الخاص والملائم الذي يوفر جودة الحياة، وحل مشكلات بعض النوبيين بعمل إحلال وتجديد لمساكنهم التي تسبب خطراً على أرواحهم، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار وزير الإسكان إلى أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تهدف إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين بما يتناسب مع دخلهم، حيث تعتمد سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع على 3 محاور، وهى إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقي، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودي الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة لهم.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس هشام درويش، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان، أن الوحدات التي تم العمل عليها بمحور محدودي الدخل شملت 950 وحدة بكفر الشيخ، و936 وحدة ببورسعيد بور فؤاد، و29 وحدة بمركز أسوان كوم أمبو، ووحدات الإسكان المتوسط شملت 360 وحدة بالبحر الأحمر، و2856 وحدة ببور فؤاد ببورسعيد.

وأضاف المشرف على قطاع التشييد والمقاولات، أنه تم الانتهاء من تنفيذ ورفع كفاءة 72 بيتا نوبيا، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 1190 بيتاً آخر بمركز مصر النوبة بمحافظة أسوان§±، لافتاً إلى أن القطاع يتولى تنفيذ أعمال تنسيق الموقع ووصلات مياه الشرب والصرف الصحي وكابلات الكهرباء، بجانب تنفيذ المباني الخدمية ببعض مواقع العمارات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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