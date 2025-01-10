الرياضة - 11:01 - ميقاتي: اللقاء مع عون أكد ضرورة الانسحاب الكامل من الجنوب اللبناني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 10 يناير 2025 11:01 صباحاً - أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أنه بحث مع الرئيس جوزيف عون الوضع بالجنوب اللبناني، كما أطلعه على نشاطات الحكومة.

وأشار «ميقاتي»، بحسب مؤتمر صحفي، نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، إلى وجود خطوات دستورية سيتم اتباعها لتشكيل الحكومة المقبلة، موضحًا أن الرئيس عون طلب بأن تستمر حكومة تصريف الأعمال في تسيير الأمور لحين تشكيل حكومة جديدة

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: إن اللقاء مع عون أكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني ووقف الخروقات.

والجدير بالذكر أنه تم إعلان قائد الجيش جوزيف عون أمس الخميس رئيساً للبنان، وذلك بعد حصوله على 99 صوتا من أصوات النواب الـ 128.