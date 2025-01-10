مظاهرة في وارسو احتجاجا على السماح لنتنياهو بزيارة بولندا وحمايته من الاعتقال (صور) - أخبار كلمتك

مظاهرة في وارسو احتجاجا على السماح لنتنياهو بزيارة بولندا وحمايته من الاعتقال (صور) - أخبار كلمتك

الصفقة اتحسمت، مانشستر سيتي يتعاقد مع أول لاعب أوزبكستاني في تاريخ الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الصفقة اتحسمت، مانشستر سيتي يتعاقد مع أول لاعب أوزبكستاني في تاريخ الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

زلزال يضرب أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم، عيار 21 بعد الانخفاض الكبير - أخبار كلمتك

زلزال يضرب أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم، عيار 21 بعد الانخفاض الكبير - أخبار كلمتك

5 أسهم تتصدر قائمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة بقيم التداول نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

5 أسهم تتصدر قائمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المتداولة بقيم التداول نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

بعد وضع فريقه بوصافة الدوري، تحرك جديد من سيراميكا لشراء أحمد قندوسي - أخبار كلمتك

بعد وضع فريقه بوصافة الدوري، تحرك جديد من سيراميكا لشراء أحمد قندوسي - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب الانفجار الذي سمع باجزاء من عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب الانفجار الذي سمع باجزاء من عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

الصحفي صالح حقروص يخرج عن صمته ويكشف ماحدث له من اعتقال - أخبار كلمتك

الصحفي صالح حقروص يخرج عن صمته ويكشف ماحدث له من اعتقال - أخبار كلمتك

مفاجأة من صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو العالمي في 2025 - أخبار كلمتك

مفاجأة من صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو العالمي في 2025 - أخبار كلمتك

سلامتك يا بلد، أمل عرفة تعلق على ضرب طليقها عبد المنعم عمايري من قبل مسلحين في دمشق - أخبار كلمتك

سلامتك يا بلد، أمل عرفة تعلق على ضرب طليقها عبد المنعم عمايري من قبل مسلحين في دمشق - أخبار كلمتك

سفينتان ومسيرات بعيدة المدى، تحرك عسكري لـ الدنمارك في جرينلاند قبل تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

سفينتان ومسيرات بعيدة المدى، تحرك عسكري لـ الدنمارك في جرينلاند قبل تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

تويوتا كورولا تتصدر مبيعات الفئة C المدمجة في السوق المصرية لعام 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تويوتا كورولا تتصدر مبيعات الفئة C المدمجة في السوق المصرية لعام 2024 - أخبار كلمتك

تويوتا كورولا تتصدر مبيعات الفئة C المدمجة في السوق المصرية لعام 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 03:10 مساءً - استعرض الأميك  تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري، إجمالي مبيعات السيارات الملاكي في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة ومنها مبيعات السيارات الملاكي من الفئة C المدمجة والتي تشمل سيارات سيدان وسيارات هاتشباك. 

 

ووفقا لما نشره تقرير مجلس معلومات السيارات، ترتيب مبيعات فئات السيارات السيدان من طرازات تويوتا كورولا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، نرصدها في التقرير التالي 

إجمالي مبيعات سيارات C في مصر 
 


1- سيارات تويوتا كورولا بمبيعات 4.500 سيارة تقريبًا وحصة 23%.
2- سيارات BYD F3 بمبيعات 4.300 سيارة تقريبًاوحصة 22%.
3- سيارات هيونداي النترا AD بمبيعات 3.900 سيارة وحصة 20%.
4- سيارات شيري أريزو 5 بمبيعات 2.500 سيارة وحصة 13%.
5- سيارات نيسان سنترا 2.087 سيارة وحصة 10.5%.
6- سيارات فيات تيبو 660 سيارة وحصة 3%.
7- سيارات سيتروين C4X بمبيعات 471 سيارة وحصة 2.5%.
8- سيارات رينو ميجان 385 سيارة وحصة أقل من 2%. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق