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بعد انخفاض طن الصويا والأولين، بشرى عن أسعار الزيت اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

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بعد انخفاض طن الصويا والأولين، بشرى عن أسعار الزيت اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

بعد انخفاض طن الصويا والأولين، بشرى عن أسعار الزيت اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 12:30 صباحاً -  أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت  تباينًا ملحوظًا، إذ انخفض أسعار طن زيت الصويا والأولين نحو 1000 جنيه؛ فيما استقر سعر طن عباد الشمس والذرة؛ فإلى التفاصيل.

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اسعار الزيت اليوم

أسعار الزيت الخام في الأسواق

والبداية تستعرض «كلمتك» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

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اسعار الزيت اليوم

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 54 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعرها السابق.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 55 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعرها السابق.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 60 ألف جنيه.
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اسعار الزيت اليوم

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 62 ألف جنيه، بانخفاض 1000 جنيه عن سعرها السابق..
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 62 ألف جنيه.
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اسعار الزيت اليوم

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

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اسعار الزيت اليوم

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 86.1 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 60 إلى 108 جنيهات للتر.

انخفاض سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 88.6 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 53 جنيهًا إلى 111 جنيهًا للتر.

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اسعار الزيت اليوم

انخفاض سعر زيت الذرة بالأسواق

 ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر زيت الذرة  نحو 101.3 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 80 إلى 120 جنيهًا للتر.

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اسعار الزيت اليوم

ارتفاع سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ بلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 109.1 جنيه، بارتفاع 4.5 جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 80 إلى 125 جنيهًا للتر.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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